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施打率推算納移工遭疑失準　莊人祥回應了

▲民眾質疑指揮中心將外籍移工納入施打率「衝量」，發言人莊人祥也進行回應。（圖／指揮中心提供）
▲民眾質疑指揮中心將外籍移工納入施打率「衝量」，發言人莊人祥也進行回應。（圖／指揮中心提供）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-25 20:11:28

《四方報》報導，指揮中心昨（24）日公布各年齡別疫苗接種率，其中有眼尖民眾發現接種率是以本國籍接種人數加外國籍施打人數，除以我國總人口數，質疑將外籍移工納入分子「衝量」，無法反映真實接種率。對此，指揮中心發言人莊人祥也進行回應。

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指揮中心公布的接種率條狀圖，以「本國籍施打人數加外籍人士施打數」除以「內政部戶政司全球資訊網人口統計我國人口數」乘100而得，但眼尖民眾指出，分子將外籍移工納入，分母卻只有我國人口數，算法並不合理，質疑指揮中心藉此「衝量」，應該將分母也加入外籍移工數字才準確。

對此，莊人祥表示，疫苗剛開始施打時分子只納入本國籍接種數，但隨著外籍移工及其他外籍人士也開放施打，才決定將其納入，承認估算方式確實會有誤差，但過去一直以來呈報給Our World In Data等科學平台的算法是如此，需維持一致性，不能突然更改。

至於分母部份以戶政司統計我國總人口數來算，雖未納入外籍人士，但許多海外台商戶籍設在台灣，統計時會被列入分母，實際上卻長期不居住在台灣，同樣難以呈現真實的接種狀態，強調分母、分子都與實際有些微落差，為了方便推算才以此方式呈現。

根據接種條狀圖，截至23日，全國不分年齡一劑施打率來到77%，二劑施打率則達49%；以年齡層來區分，18-29歲一劑施打率最高達92%、12-17歲以及30-49歲一劑施打率皆達89%。不過，目前75歲以上長者一劑施打率仍停留在73%，未突破8成，指揮中心指揮官陳時中於24日疫情記者會上也再次呼籲長者踴躍出面施打。

▲指揮中心24日公布各年齡別疫苗接種率，截至23日，全國不分年齡一劑施打率來到77%，二劑施打率則達49%。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心24日公布各年齡別疫苗接種率，截至23日，全國不分年齡一劑施打率來到77%，二劑施打率則達49%。（圖／指揮中心提供）

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