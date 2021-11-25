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藍稱反萊豬讓其艱難仍要推　綠：代表藉公投刻意擾亂社會

▲國民黨婦女部主任林麗蟬發言惹議，民進黨發言人謝佩芬批評國民黨是刻意擾亂社會。（圖／記者黃宣尹攝、翻攝自林麗蟬臉書）
▲國民黨婦女部主任林麗蟬發言惹議，民進黨發言人謝佩芬批評國民黨是刻意擾亂社會。（圖／記者黃宣尹攝、翻攝自林麗蟬臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-25 19:54:09

針對國民黨婦女部主任林麗蟬今（25）解釋，她在電視發表會中提到「國民黨要提出反萊豬公投提案時，當然也知道美國會給『我們』壓力」、「『我們』會面臨艱難的挑戰」，其中的「我們」是指國民黨，對此，民進黨發言人謝佩芬今日晚間表示，林麗蟬的說法，更明顯地暴露出，國民黨明知美國在意美豬議題，仍要反美豬進口，衝擊台美貿易關係。

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謝佩芬表示，依照林麗蟬的解釋，提出反萊豬公投案的國民黨，會面臨艱難的挑戰。那民進黨不禁要請問國民黨，「艱難在哪裡？是不是知道國民黨執政時開放萊牛，現在卻硬要反對萊豬很艱難？」，這也更證實了國民黨明知道美國在意美豬議題，卻不惜賠上台美經貿高達2.43兆元的貿易，也要用公投來擾亂社會。

謝佩芬舉例說明，前總統馬英九曾公開為美牛背書說，「已經有十萬噸的美國牛肉，被大家吃下肚了，到現在為止還沒有聽到任何中毒的報告，請大家放心」；國民黨國際部副主任黃裕鈞接受媒體訪問時，承認國民黨大力推動的反美豬公投確實會影響台美經貿談判；如今國民黨婦女部主任林麗蟬的說法，也間接證實了反萊豬公投確實會影響台美關係。

謝佩芬進一步表示，台灣要走向國際或區域經濟整合，就必須和國際規範、貿易夥伴有一致標準，全世界大多數國家及所有CPTPP 國家，如澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南， 以及飲食習慣與台灣相近的日本、韓國，共109個國家都已開放萊豬進口，其中柬埔寨不止可進口萊劑肉品，國內也可使用萊劑。

謝佩芬表示，民進黨呼籲國民黨，不要再為了一黨之私，無視科學證據、國際標準，阻礙台灣與國際貿易接軌。

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