慈善音樂會用「愛與音符」關懷偏鄉

愛分享弦樂團結合高雄市社福慈善總會，12月31日將在衛武營音樂廳舉辦「10周年狂響曲」慈善音樂會，招待高雄市邊緣地區及偏鄉學習環境不佳的弱勢國小學生進場。演出曲目包括韓德爾的《席巴女王進行曲》、巴哈的《第五號布蘭登堡協秦曲》及《D小調雙小提琴協奏曲第一樂章》等，演出團員多達150人。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-25 20:59:02
2012年黃大育老師發起愛分享活動，2016年以「愛分享弦樂團」正式立案，2013至2020年共發起10場愛分享慈善音樂會，期間曾經以1整年時間踏遍全台灣15個縣市，完成「環島創世基金會17所分院」的創舉，也發起「蒲公音音樂教育深耕計畫」，推廣學校親子音樂及弱勢孩童的音樂教育。
黃大育表示，感謝陳啟川先生基金會長期贊助，愛分享從高雄市扎根建立蒲公音音樂教育計畫，2016 年由鳳山區中崙國小、小港區明義國小啟動音樂教育深耕計畫，逐年擴展至更多校園；2019年則成立弦樂四重奏，規劃深入偏鄉校園的「音樂講堂」，透過結合音樂演出與講座的分享，以深入淺出的方式與觀眾互動，讓更多人欣賞古典樂，使古典音樂能在台灣深耕茁壯。
執行長張雯華表示，十年來「愛分享弦樂團」號召有使命感的教師前進高雄市弱勢國小，透過音樂與公益關懷為媒介，在不同的角落寫下關於愛與音符的樂章，讓學生們更加充滿自信，並學習從「付出」中感受到「愛」的真諦，落實大眾愛心公益生活化，並可藉由活動做到知易行易的精神、落實學生參與增加服務經驗。「10周年狂響曲」慈善音樂會，有意共襄盛舉的民眾，可以透過兩廳院售票系統購票。