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國際刑警組織新主席阿萊希　人權紀錄差引多方憂慮

▲阿聯內政部督察長阿萊希當選國際刑警組織主席，但他在法國、土耳其等5國面臨刑事指控，並被控實施非人道酷刑。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿聯內政部督察長阿萊希當選國際刑警組織主席，但他在法國、土耳其等5國面臨刑事指控，並被控實施非人道酷刑。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-26 05:55:35

（中央社伊斯坦堡25日綜合外電報導）阿聯內政部督察長阿萊希今天當選國際刑警組織主席，但他在法國、土耳其等5國面臨刑事指控，並被控實施非人道酷刑，歐洲議會與多個人權組織對他的出線表達擔憂。

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國際刑警組織（INTERPOL）於土耳其伊斯坦堡選出阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）作為新領導人，任期4年。這一國際執法機構的主席大致上屬象徵性職位。

國際刑警組織並指出，來自巴西的伍基沙（Valdecy Urquiza）將任美洲副主席，奈及利亞的烏瑪（Garba Baba Umar）則被選為非洲副主席。

美聯社報導，阿萊希擁有多年警務經驗以及英國、美國求學經歷，他在競選期間游刃有餘，周遊各國拜會議員和政府官員。

阿聯「國家報」（The National）指出，阿萊希是國際刑警組織自1920年代成立以來，首位來自中東國家的主席。

阿萊希在聲明中表示：「國際刑警組織是有賴夥伴關係的重要組織。在我們努力為民眾和社區打造一個更安全世界的同時，我也將繼續促進這種合作精神，團結一致以達成使命。」

法新社報導，阿萊希當選之前，阿拉伯聯合大公國才為國際刑警組織提供慷慨資金。此外，阿聯當局也被控濫用國際刑警組織針對通緝嫌疑人的「紅色通報」（red notice）制度，以迫害政治異議人士。

3名歐洲議會議員11日曾致信歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），示警阿萊希當選將對國際刑警組織造成的影響。

他們表示：「阿萊希的當選將有損國際刑警組織的使命和聲譽，嚴重影響組織有效執行任務的能力。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）等19個非政府組織，曾經於2020年10月表達對阿萊希可能執掌國際刑警組織的擔憂。

英國「衛報」報導，曾在阿聯被監禁7個月的學者赫吉茲（Matthew Hedges），以及在阿聯城市杜拜度假時，因身穿卡達足球衣而遭到拘留的球迷阿瑪德（Ali Issa Ahmad）聲稱，在阿萊希的監管下，他們遭到酷刑虐待。

阿瑪德說：「在他一聲令下，我遭受了酷刑和虐待。」他因受虐留下的明顯傷疤至今仍未褪去。

阿萊希在多國面臨刑事指控，包括英國、瑞典、挪威、土耳其，以及國際刑警組織總部所在地法國。

「波灣人權中心」（Gulf Centre for Human Rights）指控阿萊希對人權運動家曼索爾（Ahmed Mansoor）實施「非人道行為和酷刑」。曼索爾曾在阿聯遭監禁4年。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1101125

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