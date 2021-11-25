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財神爺在路上！3生肖虎年財運旺　命理師：注意「這1點」

▲湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中，分享2022虎年財運旺翻天的3星座。（圖／取自Shutterstock）
▲湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中，分享2022虎年財運旺翻天的3星座。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-25 23:33:01

2021年剩下最後1個月，覺得今年財運欠佳嗎？別擔心，財神爺就在路上了。根據命理專家湯鎮瑋老師，在新書《2022福虎生風開運農民曆》中分享，虎年金錢運勢旺翻天的Top3，並貼心提醒3生肖各自要注意「1件事」。

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▲雖然3生肖虎年金錢運勢旺翻天，不過各有要注意的重點。（圖／取自pixabay）
▲雖然3生肖虎年金錢運勢旺翻天，不過各有要注意的重點。（圖／取自pixabay）
2022虎年【金錢運勢】前三名分別是：

第一名：羊  人脈旺運，穩中求進，偏財防騙，進財有數！

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

第二名：牛  貴人多助，活絡正財，穩健投資，見好就收！

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

第三名：狗  吉星催祿，收入滿意，慎防小人，投資謹慎！

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。（編輯：鍾怡婷）

【本文內容由【人類智庫】授權提供，版權所有，非經授權不許轉載】

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