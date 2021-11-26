人權劣跡者入主INTERPOL　專家：失去可信度

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阿萊希過去曾被控虐待嫌疑人，在5個國家面臨刑事指控，包括國際刑警組織總部所在國法國以及大會地點土耳其。
在法國與土耳其的案件中，波斯灣人權中心（Gulf Centre for Human Rights）指控阿萊希對自2017年起被關在阿拉伯聯合大公國的記者曼蘇爾（Ahmed Mansour）採取「虐待與野蠻的行動」，4平方公尺的牢房內沒有床墊或禦寒物品，也沒有醫療、水等衛生設施。案件仍在審理中。
代表提告的人權律師布爾敦（William Bourdon）向法媒「快訊週刊」（L’Express）表示：「大型國際機構的領袖需要背景廉政、毫無嫌疑。從這觀點來看，阿萊希的當選不僅是國際刑警組織的恥辱，更為組織可信度帶來嚴重打擊。」
文章寫道，2016年中國這個擁有不良人權紀錄國家的候選人孟宏偉當選主席，接著又在2018年因貪污被捕人間蒸發後，國際刑警組織的形象就已經受損；現在阿萊希的勝選，將使該組織永久蒙塵。
美國南卡羅來納大學教授、國際刑警組織專家德弗蘭（Mathieu Deflem）則強調，候選人名單已讓組織信譽受損，當選者更可能使得某些國家重新思考與國際刑警組織的合作關係，「這對國際刑警組織來說，真的很危險」。
另一方面，備受爭議的中國公安部國際合作局副局長胡彬郴經秘密投票後，也與印度中央調查局局長辛哈（Praveen Sinha）共同當選3年任期的執行委員會亞洲區代表。
「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）隨即在推特上對胡彬郴當選結果發表聲明，表示當選將給中國共產黨政府繼續濫用國際刑警組織的許可，並讓上萬名香港、維吾爾、西藏、台灣與中國海外異議人士面臨更嚴峻的危險。同時他們也呼籲各國政府撤銷與中國和香港的引渡協議。
選舉爭議也延燒到國際刑警組織設在法國里昂的總部。法國大區奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne-Rhône-Alpes）主席瓦奎茲（Laurent Wauquiez）與里昂大都會區主席柏納（Bruno Bernard）昨天共同致函內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表達擔憂。
他們在信中警告，「一位背著控告案的候選人會帶來根本且真切的風險，並讓組織及其行動在我們的民主中失去正當性」。（編輯：高照芬）1101125