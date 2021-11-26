NOW早報／美聯邦眾議員再訪台　總統府：盼深化台美關係

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張惇涵表示，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）及國會幕僚等共17人。
張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與。像是高野主席及歐瑞德眾議員，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。而歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。
張惇涵補充說明，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。
今日天氣／東北風增強！迎風面大台北、東半部將有短暫雨
中央氣象局預報，今（26）日東北季風增強，受到南方雲系的影響，台灣附近水氣稍多，南部地區及中部山區有機會出現局部短暫雨，迎風面大台北、東半部地區也可能有局部短暫雨，其他地區則大多為多雲天氣，偶有零星飄雨，其中要留意東北部地區的降雨較為持續，且恐有局部較大雨勢發生。
溫度方面，今日白天北部、東北部、東部高溫略降，約20至24度，其餘地區約落在26至29度；夜間清晨低溫，中部以北及花蓮地區約18、19度，南部及台東地區約20、21度，各地早晚較涼。另外，由於中低層水氣增多，昨晚到今日清晨在3500公尺以上高山有下雪、下霰或結霜的機率。
統一發票1000萬獎落萊爾富！幸運兒只花150塊變富翁
今（110）年9-10月期統一發票昨（25）日開獎！這次特別獎1,000萬元1組，在高雄市燕巢區的燕巢援巢店開出，這位幸運兒只花150元儲值iWIN點數卡，就中了1,000萬元特別獎。
這次9、10月期統一發票，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「14872301」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「37250799」。
另外，三組頭獎的中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。
大S露臉了！親密摟抱熟男買醉 瘦回杉菜時期美顏
小S最近在Podcast節目《老娘的老娘》吐露真心話，指姊姊大S最近狀態保養得很好，這陣子瘦身成功，連手臂都變得很細，完全恢復到當年飾演杉菜的青春模樣。果然所言不假！造型師小P老師昨（25）日曝光和大小S聚會合照，大S離婚後首度露臉，和范瑋琪、范曉萱等一票昔日好友聚會，小酌紓解壓力，親密摟著小P老師一臉微醺的模樣，氣色紅潤，看似心情不差，狀態完勝在張蘭直播間賣辣醬的汪小菲！
小S和徐媽在《老娘》最新一檔節目中，聊到主題《無處安放的攀比心，怎麼破？》，透露自己從小就愛跟別人比較，小時候3姊妹跟親戚碰面，她嘴巴開開的樣子，被親友開玩笑叫「小白痴」，徐氏家族最美的就是大S，見人就微笑，所有親戚鄰居都喜歡她。
直到現在，小S看到大S近況變瘦，還是會有攀比之心，老公許雅鈞最近驚訝地問她說「你姊怎麼突然變高中生啊？整個狀態都回春了！」小S趕緊追問「那我呢？」許雅鈞回說：「你就是KEEP住現在狀態啊！」讓她非常不爽，徐媽趕緊安慰她，大S生子後體型豐潤，現在真的完全變成杉菜的模樣，差異比較大。
小S接著又說，自己連老公也會比較，許雅鈞年紀大她8歲，當年戀愛時她又美又瘦，每個人都說許很幸運娶到她，沒想到老公5年前瘋狂健身，練出厚實胸肌、腰又窄，像個年輕小伙子，合照時被說感覺年紀差不多，她立刻狠瞪工作人員，連老公多看她一眼，小S都會起疑心說：「你在看哪裡？是嫌我肚子很大嗎？」讓老公氣到說不想講話。
小S透露，前陣子去找大S，發現姊姊已經瘦身成功，還持續做手臂運動，忍不住忌妒說：「你手臂已經夠細，怎麼還在運動，不要再做運動了！」立刻被大S笑回：「你有病啊，我運動干你什麼事啊！」姊妹私下互動還是很無厘頭。
日職／不留巨人了！陽岱鋼宣布成為自由球員
旅日好手陽岱鋼昨（25）日宣布，將會成為自由球員，不一定續留巨人，但他也有機會回到火腿跟「台灣大王」王柏融一起打拚。
陽岱鋼原本是在巨人戰力規劃，還打了鳳凰聯盟，不過許多隊伍都很有興趣，讓他也想要再挑戰新的舞台。
陽岱鋼2016年球季結束後，宣布成為自由球員，之後跟巨人簽下5年約15億日圓以上的大約。陽岱鋼今年只在一軍出賽7場，打擊率1成43。
爽被台積電邀面試！男愣：這啥職缺 一看關鍵字眾喊保重
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以前的，其中有著「護國神山」之稱的台積電，讓許多求職者皆擠破頭，想爭取進去上班的機會。對此，就有一名網友表示收到台積電的面試邀約，卻發現該職缺找不太到資料，因而上網發文求助。但貼文曝光後，內行看到關鍵字秒勸他「保重！」
原PO於PTT上指出，近期突然收到台積電的面試邀約訊息，但他透露「該部門網路上好像都找不太到資訊，想請教是否有大大認識這個部門能提供一點資訊，非常感謝」。緊接著他便附上信件照片，只見畫面中，職務名稱寫著「Pellicle and Mask Engineer」，上班地點則是竹科，而職務工作內容，則是用全英文書寫。
但貼文一出，不少網友卻直喊保重，表示「關鍵字EUV pellicle（EUV光罩護膜），搞得出來的全世界五根手指頭數得完，看你的職務說一定每天被追著跑」、「光罩和ASML光刻機或極紫外光，爽缺但搞壞賠死」、「關鍵字：設備保養」、「越來越會玩文字遊戲了」、「先不要買房，真的」、「台積很喜歡改好聽的職務名稱，你進去之後po給大家了解」。
但留言中亦有鄉民持不同意見，「pellicle就是光罩做的最後一部的保護薄膜，建議可以面面看」、「應該整體都比產線壓力小些，可以去面面看」、「光罩就是爽缺」。（編輯：賴禹妡）