11月第2團美國會議員搭軍機訪台 外交部：誠摯歡迎
美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率訪問團搭乘美軍C-40C行政專機於今（25）日晚間10時10分抵達松山機場；預計明日上午拜會退輔會，下午轉往國防部。這是11月第2團訪台美國會議員，外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-25 23:56:23｜2021-11-25 23:57:36
外交部表示，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，於25日至26日搭乘美國行政專機訪問我國。高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。
外交部指出，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣；如高野及歐瑞德眾本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。
外交部強調，美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝高野、絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲眾議員對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。
C-40運輸機其實就是波音737-700噴射客機的美軍型號，機組員5人，可載運120名乘客，主要任務載運政府高層官員、國會議員與軍方將領。C-40B型運輸機由空軍使用、C-40C型運輸機由空中國民兵使用。