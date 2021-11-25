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11月第2團美國會議員搭軍機訪台　外交部：誠摯歡迎

▲美國空軍C-40C運輸機。（圖／美國空軍）
▲美國空軍C-40C運輸機。（圖／美國空軍）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-25 23:56:23｜2021-11-25 23:57:36

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率訪問團搭乘美軍C-40C行政專機於今（25）日晚間10時10分抵達松山機場；預計明日上午拜會退輔會，下午轉往國防部。這是11月第2團訪台美國會議員，外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

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外交部表示，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，於25日至26日搭乘美國行政專機訪問我國。高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣；如高野及歐瑞德眾本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。

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