11月第2團美國會議員搭軍機訪台　外交部：誠摯歡迎

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外交部強調，美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝高野、絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲眾議員對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。





C-40運輸機其實就是波音737-700噴射客機的美軍型號，機組員5人，可載運120名乘客，主要任務載運政府高層官員、國會議員與軍方將領。C-40B型運輸機由空軍使用、C-40C型運輸機由空中國民兵使用。



