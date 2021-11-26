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捷克疫情燒！總統出院不到一天確診新冠　宣布入緊急狀態

▲捷克總統齊曼25日才出院，卻因確診新冠而火速再入院。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克總統齊曼25日才出院，卻因確診新冠而火速再入院。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-26 06:23:36

中東歐的新冠疫情持續延燒，上月才因身體不適而住院46天的捷克總統齊曼(Milos Zeman)，雖然於25日自行決定出院，卻在同一天隨即確診新冠肺炎，需要重新入院；與此同時，捷克政府也因疫情嚴峻，宣布進入緊急狀態。

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綜合外媒報導，77歲的齊曼原本打算出院後返回住所休養，並於26日任命反對派右翼政府聯盟領袖菲亞拉(Petr Fiala)出任總理一職，但隨著齊曼確診新冠肺炎，捷克總統辦公室發聲明稱，治療期間齊曼一切行程將會暫停，意味著新總理的任命再度延後。

報導指出，齊曼數日前接種了第3劑新冠疫苗，出院時也未出現染疫症狀，只是出於對併發症風險的擔憂，院方曾建議齊曼繼續在專門的醫療設施接受治療，但齊曼堅持出院，院方尊重他希望履行憲法責任的決定，沒有多加阻攔，未料齊曼會因感染新冠再度入院。

在當地疫情部分，由於單日新增確診居高不下，捷克許多醫院醫療量能緊繃，甚至必須動用直升機和救護車，將患者轉至其他地區，部分醫療設施也已暫停非急難的醫療項目。

捷克衛生部長渥伊泰赫(Adam Vojtech)週四警告，這波疫情還會再惡化一段時間，預計將在耶誕節前後達到高峰。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克疫情持續延燒，當局被迫宣布緊急狀態。（圖／美聯社／達志影像）
報導提到，捷克的感染率在過去7天內，已上升至每10萬名居民就有1097例新增病例，同樣創歷史新高。捷克1070萬人口中已有約630萬人(58.5%)完整接種疫苗，但仍低於歐盟平均接種率65.8%。

捷克政府已於當地時間週四宣布，自週五起進入緊急狀態30天，並實施額外的限制措施，以應對創紀錄的感染激增。

根據緊急狀態實施內容，捷克所有耶誕市集都會被取消，並禁止在公共場所飲酒。此外，酒吧、餐廳、舞廳等，最晚須在晚上10點前關閉。集會人數上限降低為100人，體育和文化展演最多1000人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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