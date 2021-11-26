捷克疫情燒！總統出院不到一天確診新冠　宣布入緊急狀態

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報導指出，齊曼數日前接種了第3劑新冠疫苗，出院時也未出現染疫症狀，只是出於對併發症風險的擔憂，院方曾建議齊曼繼續在專門的醫療設施接受治療，但齊曼堅持出院，院方尊重他希望履行憲法責任的決定，沒有多加阻攔，未料齊曼會因感染新冠再度入院。
在當地疫情部分，由於單日新增確診居高不下，捷克許多醫院醫療量能緊繃，甚至必須動用直升機和救護車，將患者轉至其他地區，部分醫療設施也已暫停非急難的醫療項目。
捷克衛生部長渥伊泰赫(Adam Vojtech)週四警告，這波疫情還會再惡化一段時間，預計將在耶誕節前後達到高峰。
報導提到，捷克的感染率在過去7天內，已上升至每10萬名居民就有1097例新增病例，同樣創歷史新高。捷克1070萬人口中已有約630萬人(58.5%)完整接種疫苗，但仍低於歐盟平均接種率65.8%。
捷克政府已於當地時間週四宣布，自週五起進入緊急狀態30天，並實施額外的限制措施，以應對創紀錄的感染激增。
根據緊急狀態實施內容，捷克所有耶誕市集都會被取消，並禁止在公共場所飲酒。此外，酒吧、餐廳、舞廳等，最晚須在晚上10點前關閉。集會人數上限降低為100人，體育和文化展演最多1000人。
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