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被中央忽視、與台灣斷交　索羅門群島爆反政府示威

▲索羅門群島24日爆發大規模反政府示威，抗議者縱火焚燒多棟建築。（圖／翻攝自索羅門時報）
▲索羅門群島24日爆發大規模反政府示威，抗議者縱火焚燒多棟建築。（圖／翻攝自索羅門時報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-26 07:30:30

索羅門群島24日爆發大規模反政府示威，因群眾不滿現任總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)施政，以及2019年與台灣斷交，憤而上街抗議。澳洲已派出部隊前往當地協助維和，中國則表示支持索國政府制暴，蘇嘉瓦瑞也強調拒絕下台。

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綜合《美聯社》、《衛報》等外媒報導，索國首都荷尼阿拉市(Honiara)24日起爆發大規模抗爭，多數民眾來自人口最稠密的馬萊塔省(Malaita)，居民控訴遭中央政府忽視，認為中央政府承諾發展基礎建設卻未兌現，加上不滿政府在2019年與台灣中斷長達36年的邦交關係，累積情緒爆發，因而引爆衝突。

▲抗議民眾聚集於首都荷尼阿拉市。（圖／翻攝自索羅門時報）
▲抗議民眾聚集於首都荷尼阿拉市。（圖／翻攝自索羅門時報）
報導提到，馬萊塔省政府曾多次表示，反對中央背棄台灣、與北京建交，還特別為此舉辦過獨立公投，不過最終被中央政府視為非法公投而無效。

從網上流傳的影像可以看見，大批示威者在國民議會大樓外聚集，中國城及警察局也成為攻擊目標，不少建築物起火冒煙，迫使蘇嘉瓦瑞宣布實施36小時的宵禁封鎖，但示威人士仍持續上街，與員警爆發衝突，並要求蘇嘉瓦瑞下台。

▲建築被燒得焦黑。（圖／翻攝自索羅門時報）
▲建築物被燒得焦黑。（圖／翻攝自索羅門時報）
對此，鄰近的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)25日表示，國家安全委員會已批准在索國部署約百名聯邦警察和澳洲國防軍(ADF)人員，協助保護關鍵基礎設施，但不會前往議會和行政大樓，因為保護這些設施是索羅門群島警察部隊的任務，強調澳洲無意以任何方式干涉索國內政。

中國外交部發言人趙立堅25日則在例行記者會上表示，相信在蘇嘉瓦瑞總理的領導下，索國政府能盡快恢復社會秩序和穩定，聲稱自中索2國建交以來，雙方都因經濟等多方面合作受益匪淺，任何破壞中索關係正常發展的企圖都將徒勞無功。


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