金馬58／實地考察精神科病房 賈靜雯太入戲嚇到自己
第58屆金馬獎即將於11月27日在國父紀念館登場，今年最佳女主角獎出現兩對「片中母女檔」雙雙入圍廝殺的情況，其中一對就是《瀑布》的賈靜雯和王淨。47歲賈靜雯2019年以台劇《我們與惡的距離》奪下金鐘獎戲劇節目女主角獎，演技備受肯定，也是這次金馬獎影后的熱門人選。對於能不能順利擠進金馬殿堂，賈靜雯表示自己沒有太大的得失心，反而希望「王淨」可以得獎，「畢竟我們那段時間兩個互相陪伴。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-26 09:00:00｜2021-11-26 10:13:15
賈靜雯在《瀑布》中飾演事業女強人羅品文，因為和前夫婚姻失敗，再加上疫情期間和一直待在家的女兒小靜（王淨 ）頻頻發生衝突，導致她出現思覺失調的症狀。賈靜雯透露在拍攝前有和劇組一起到振興醫院的精神科病房實地考察，「我有待了足足一整天，然後就好像在另外一個星球一樣，因為裡面的每一個人都有不同的狀態，我那時候有特別和兩位病友聊天，他們的外觀跟你我是沒有什麼差別的，只有看到眼神會有一點點好像吃完藥的緩慢。」賈靜雯發現許多病友看起來都與正常人無異，但聽說發病後的情況卻可能如同電影情節般失控，因此羅品文生病後的走路方式、眼角抖動和臉部的抽蓄，都不是導演鍾孟宏原本腳本上的設定，而是賈靜雯融入了自己的觀察後，做出來的詮釋。
回想起拍攝期間，賈靜雯為了能更專心地投入在角色中，她特地一個人搬到外面去住，遠離老公修杰楷和3個女兒，避免太過幸福影響到她的演出。賈靜雯印象最深刻的是在房間找不到東西而對王淨怒吼的一場戲，「那場戲我自己...雖然（拍攝）鏡頭是在頭頂上，你們可能都沒有看到我的表情，但我覺得我的聲音不是我的聲音，我覺得那個狀態好像真的就是羅品文已經到了一個瓦解的狀態，所以那個時候自己發出的聲音也是我滿驚訝的。」導演喊卡之後，賈靜雯一個人獨自待在片中的房間許久，才慢慢地平復好情緒，並坦言被當時彷彿不是自己的發瘋狀態給嚇到。