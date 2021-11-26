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巴西聖保羅跨年、嘉年華　是否舉辦取決於疫情

▲巴西聖保羅跨年、嘉年華是否舉辦，取決於疫情。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅跨年、嘉年華是否舉辦，取決於疫情。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-26 10:18:44

（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）鑒於全球COVID -19大流行有回溫之勢，巴西第一大城聖保羅市衛生局長阿帕雷西多今天表示，將由疫情監測部門負責未來幾個月當地舉行除夕和嘉年華等大型群聚活動的決定。

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阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，疫情監測部門將在12月5日對聖保羅市的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行公布新的疫情調查，調查結果對是否舉行跨年活動和聖保羅國際馬拉松（Corrida Internacional de São Silvestre）的最終決策非常重要。

阿帕雷西多說，是否舉行2022年嘉年華狂歡節慶（Carnaval），疫情監測部門將延後做出決定，因為預計將有1500萬人參加，必須確保所有人的安全。

預計12月5日公布的疫情調查結果，還將決定聖保羅市是否會採用聖保羅州政府宣布的措施，也就是從12月11日起鬆綁在開放空間戴口罩的規定。

根據州政府，在室內以及大眾運輸範圍內，例如火車、公車、捷運及車站內，仍然必須使用口罩。

聖保羅州長多利亞（João Doria）在疫情記者會指出，到11月30日，聖保羅州接種至少2劑疫苗的人口應超過80%。

阿帕雷西多表示，聖保羅市所有成年人口已經接種2劑疫苗，但12月份聖保羅的人潮通常因商業和年終慶祝活動而大幅增加，所以就算5日公布的調查結果正面，聖保羅也很難在11日之前鬆綁戴口罩規定。

聖保羅州立大學（Unesp）感染管制學家暨巴西醫學協會和巴西傳染病學會COVID-19顧問巴波薩（Alexandre Naime Barbosa）表示，在目前的情況下鬆綁戴口罩是安全的，因為傳染風險低，但隨身攜帶口罩並在必要時使用是所有公民維護公共衛生的責任。

除了戴口罩之外，聖保羅市控制疫情的另一個方法是提高青少年疫苗接種率，目前當地18歲以下、12歲以上有42%接種2劑COVID-19疫苗。

從今天起，聖保羅市所有公立學校將有衛生隊為青少年接種疫苗，預計10天內12歲以上接種率將達100%。

此外，鑒於全球COVID-19大流行有回溫之勢，聖保羅市衛生局也在23日向聯邦政府發出正式請求，規定外國人入境巴西必須出示疫苗接種證明，以免聖保羅在防疫方面所做的努力功虧一簣。（編輯：馮昭）1101126

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