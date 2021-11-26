巴西聖保羅跨年、嘉年華　是否舉辦取決於疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿帕雷西多說，是否舉行2022年嘉年華狂歡節慶（Carnaval），疫情監測部門將延後做出決定，因為預計將有1500萬人參加，必須確保所有人的安全。
預計12月5日公布的疫情調查結果，還將決定聖保羅市是否會採用聖保羅州政府宣布的措施，也就是從12月11日起鬆綁在開放空間戴口罩的規定。
根據州政府，在室內以及大眾運輸範圍內，例如火車、公車、捷運及車站內，仍然必須使用口罩。
聖保羅州長多利亞（João Doria）在疫情記者會指出，到11月30日，聖保羅州接種至少2劑疫苗的人口應超過80%。
阿帕雷西多表示，聖保羅市所有成年人口已經接種2劑疫苗，但12月份聖保羅的人潮通常因商業和年終慶祝活動而大幅增加，所以就算5日公布的調查結果正面，聖保羅也很難在11日之前鬆綁戴口罩規定。
聖保羅州立大學（Unesp）感染管制學家暨巴西醫學協會和巴西傳染病學會COVID-19顧問巴波薩（Alexandre Naime Barbosa）表示，在目前的情況下鬆綁戴口罩是安全的，因為傳染風險低，但隨身攜帶口罩並在必要時使用是所有公民維護公共衛生的責任。
除了戴口罩之外，聖保羅市控制疫情的另一個方法是提高青少年疫苗接種率，目前當地18歲以下、12歲以上有42%接種2劑COVID-19疫苗。
從今天起，聖保羅市所有公立學校將有衛生隊為青少年接種疫苗，預計10天內12歲以上接種率將達100%。
此外，鑒於全球COVID-19大流行有回溫之勢，聖保羅市衛生局也在23日向聯邦政府發出正式請求，規定外國人入境巴西必須出示疫苗接種證明，以免聖保羅在防疫方面所做的努力功虧一簣。（編輯：馮昭）1101126