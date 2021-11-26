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美國議員團再訪台　推文透露曾遭中國大使館施壓取消行程

▲美國聯邦眾議員來台參訪，民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，行前曾遭中國大使館施壓，試圖要她取消行程。（圖／翻攝自Elissa Slotkin推特）
▲美國聯邦眾議員來台參訪，民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，行前曾遭中國大使館施壓，試圖要她取消行程。（圖／翻攝自Elissa Slotkin推特）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 09:26:13

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano）率跨黨派眾議員訪問團，於昨（25）晚搭乘美軍C-40C行政專機抵達松山機場，這是一個月內，第二團來訪的美國國會議員。而民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）更在個人推特發文透露，行前曾遭中國大使館施壓，試圖要她取消行程。

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本次美國眾議員訪團成員涵蓋民主、共和兩黨，率團的高野眾議員為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。訪團成員包括：聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）及梅絲（Nancy Mace）與相關國會幕僚等共17人。總統府發言人張惇涵表示，期盼台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

▲民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，行前曾遭中國大使館施壓，試圖要她取消行程。（圖／翻攝自Elissa Slotkin推特）
▲民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，行前曾遭中國大使館施壓，試圖要她取消行程。（圖／翻攝自Elissa Slotkin推特）
訪團成員之一的民主黨眾議員絲拉金，更在個人推特發文表示，在訪台行程的消息曝光後，自己的辦公室收到中國大使館的訊息，要求她取消行程。但絲拉金強調，就像其他出訪行程一樣，訪台是為了更加了解這個區域，並重申美國對台灣的承諾。

美國在台協會（AIT）昨晚也發新聞稿表示，此行程為國會議員出訪印太地區的一環，一行人先訪問了日本與韓國，現在這一站則來到台灣。（編輯：倪浩軒）

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