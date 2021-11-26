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深夜被獨立？美議員訪台喊「落地台灣共和國」　鄉民嗨炸

▲共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）在下飛機之後立刻曬照，並表示「剛剛落地在台灣共和國」，引發熱烈討論。（圖/梅絲臉書）
▲共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）在下飛機之後立刻曬照，並表示「剛剛落地在台灣共和國」，引發熱烈討論。（圖/梅絲臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 10:32:57

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano）率跨黨派眾議員訪問團，於昨（25）晚搭乘美軍C-40C行政專機抵達松山機場，這是一個月內，第二團來訪的美國國會議員。結果，共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）在下飛機之後立刻曬照，並表示「剛剛落地在台灣共和國」，引發熱烈討論。

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此次是美國參眾兩院跨黨議員團繼11月9日後第二度訪台，議員各為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會成員，除了將拜會國防部，總統蔡英文也可望接見，而獲得台灣網友關注的是，共和黨眾議員梅絲在一下飛機後，就在臉書發出與飛機的合照，並寫下「剛剛落地在台灣共和國」，並且附上台灣以及美國的國旗，雖然梅斯目前已刪除推特照片，但仍保留臉書文章。

▲▲共和黨眾議員梅絲訪問台灣直接稱「落地台灣共和國」，引發台灣網友熱議。（圖/梅絲臉書）
貼文隨後被轉發至PTT，不少網友紛紛留言「哇！深夜被獨立啦！」、「歡迎來到台灣！希望你們喜歡這片土地」、「謝謝你，歡迎您來台灣訪問」、「感恩節來台，平安健康順心，希望你們喜歡台灣」、「歡迎來台灣哦！」、「有夠讚的啦！歡迎來台」。

而台灣基進黨也在臉書發聲，深夜突然被台獨？感謝眾議院議員梅絲，繼拜登提到台灣「它是獨立的，它自己做決定」後，共和黨眾議員梅絲訪問台灣直接稱「落地台灣共和國」，路行的正，不怕沒朋友！以「台灣Taiwan」之名走向世界，是趨勢更是共識。（編輯：張嘉哲）

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