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法人捧現金買豪宅不手軟　張金鶚籲：政府應查資金來源

▲政府打炒房，有錢人現金買房不手軟，尤其法人現金買豪宅案例也越來越多，學者建議財政部可追查資金來源，防止套利炒作。 （示意圖／NOWnews資料照片）
▲政府打炒房，有錢人現金買房不手軟，尤其法人現金買豪宅案例也越來越多，學者建議財政部可追查資金來源，防止套利炒作。 （示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-11-26 16:00:00

政府打炒房，房價卻持續飆漲，有錢人更直接捧現金買豪宅不手軟，尤其近來不少案件是用法人名義直接砸現金買房，對此，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，豪宅與一般房市較沒關係，炒豪宅對正常房市影響不大，但要留意的是，是否有用不當資金炒作，建議財政部應追查資金來源，避免私人炒作套利賺價差。

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有錢人透過法人名義買豪宅不手軟，更偏好用現金購屋，根據台北地政雲最新實價揭露，大安區指標豪宅「和平大苑」10月由鋼鐵傳產相關的「岑宏事業」，斥資5.16億元現金將21樓2戶打包帶走，2戶合計坪數為327.96坪，換算單價分別為每坪176.7及178.2萬元。其實，今年台北市豪宅像是「西華富邦」、「信義聯勤」、「潤泰敦峰」、「天母御莊」、「信義首席公館」等，都出現法人以現金購買的交易，其中不乏一次買同層2戶，或是一次買上下樓層4戶的案例，除了能擴大室內使用空間外，一次買多戶也便於安置家族成員，讓家人就近互相照應，並達到企業資產配置的目標。

▲2021年北市法人現金買豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）
▲2021年北市法人現金買豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）
不過，市場認為近期法人無貸款購屋的案例繁多，幕後推手是率先祭出打炒房的央行，限縮法人購屋貸款成數，第1戶上限6成，第2戶以上僅可貸5成，且均無寬限期，今年3月，又進一步將成數下修至4成，使法人購屋的融資銳減，財力充裕的法人買家，乾脆直接砸現金購屋，無債一身輕，而且現金交易可省去貸款送件的流程，加速不動產的取得時程，對法人買家而言，能減少交易因央行無預警管制生變的風險，既省時又省事，還可為往後的企業融資保留彈性，一舉數得，使不貸款購屋大行其道。

只是政府打炒房，房價似乎卻越打越高，有錢人砸現金買房一樣不手軟，也引發關注是否助漲房價飆升？對此，張金鶚指出，有錢人不借錢，用自己錢買房那也沒辦法，而且如果買的是豪宅，應該不會影響正常房市，但他也不諱言法人買豪宅也可能有不當的情況，過去房價高漲時，就出現有錢人挪用不當資金來源炒房，政府透過追查資金方式，惡止現金炒房的情況。

他覺得現在這種情況還不算嚴重，只是「房子本來就不該被炒作」，因此，他建議財政部國稅局應該要追查現金買房的資金來源，這對大型投資客是有用的，實務上也有不少是用公司資金買房，自己住在裡面，甚至之後又轉賣給公司套利賺價差，可能還涉及逃漏稅等問題。張認為，這些政府都應該調查清楚，也是財政部可以做的，這不僅可達到警惕效果，也可惡止法人不當炒作的風氣及私人炒作套利。

不過，張金鶚也提到，其實越有錢越會借錢，尤其現在利率這麼低，「不會借錢才是笨蛋」，他以過去頂新集團魏家買進豪宅帝寶9戶，9成9都是用貸款，只有1%是用自有資金，越有錢越要用別人的錢，才會越賺錢，只是現在央行祭出選擇性信用管制，限制貸款成數，有錢人、法人改用現金買豪宅，張金鶚認為國稅局可以更積極一點，有案子出現就應該去查資金來源，避免豪宅炒作及私人套利。

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