直播／跨年防疫措施可望比去年寬鬆 指揮中心最新說明
國內疫苗接種率逐漸攀升，截止昨（25）日，全台接種第1劑疫苗的覆蓋率達77.34％，接種2劑疫苗的覆蓋率達50.5％。而跨年活動即將到來，今年的跨年防疫措施將公布，估計會比去年寬鬆。最新的疫情與防疫作為，中央流行疫情指揮中心將在下午2時記者會進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 14:00:00
指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6554例確診，分別為1910例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，另12例為境外移入。
指揮中心也呼籲，民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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