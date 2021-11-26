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JKF女郎持毒被逮　曾自爆「胸部太大」滾下樓梯

▲賈曈曈涉毒，遭拔JKF女郎頭銜。（圖／賈曈曈IG）
▲賈曈曈涉毒，遭拔JKF女郎頭銜。（圖／賈曈曈IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-26 11:58:55｜2021-11-26 12:08:08

JKF女郎賈曈曈24日凌晨獨自在板橋某超商附近徘徊，行跡詭異遭警方盤查，當場被查獲身上持有3包毒咖啡包，她對持毒坦承不諱，訊後依毒品罪嫌送辦，目前已經交保。賈曈曈2019年上《國光幫幫忙》節目，自爆因為上圍太豐滿，擋住走路視線而摔跤，引起熱議。

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▲賈曈曈持毒被抓，自毀前程。（圖／賈曈曈IG）
▲賈曈曈持毒被抓，自毀前程。（圖／賈曈曈IG）
賈曈曈2年前上《國光》，被主持人問有什麼煩惱？她一臉苦惱地說：「胸部太大了！」透露國中時，胸部就已經發育到現在的34E罩杯，班上同學嫌棄好噁心，加上游泳課穿連身泳衣穿不下，讓她很困擾。

▲賈曈曈希望把罩杯換成「大B小C」。（圖／賈曈曈IG）
▲賈曈曈希望把罩杯換成「大B小C」。（圖／賈曈曈IG）
此外，賈曈曈還分享一次慘痛經歷，某天自己趕著出門，結果低頭要下樓梯，沒想到，「胸部太大，整個擋住了我的視線」，看不見樓梯的她當場踩空，整個人滾下去，扭傷了腳，最後在家躺了一個禮拜才好。

▲賈曈曈三圍34E、26、33。（圖／賈曈曈IG）
▲賈曈曈三圍34E、26、33。（圖／賈曈曈IG）
賈曈曈也說，運動時雙峰會猛烈晃動，身體很不舒服，流汗「下胸圍都會濕成一片」，甚至有味道、透出痕跡，讓她覺得很尷尬，不過身材好並非沒有優點，接外拍可以嘗試多種風格，只是她笑說：「因為我的胸部上面，有很多的青筋，很多攝影師看到都會嚇到！」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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