JKF女郎持毒被逮　曾自爆「胸部太大」滾下樓梯

JKF女郎賈曈曈24日凌晨獨自在板橋某超商附近徘徊，行跡詭異遭警方盤查，當場被查獲身上持有3包毒咖啡包，她對持毒坦承不諱，訊後依毒品罪嫌送辦，目前已經交保。賈曈曈2019年上《國光幫幫忙》節目，自爆因為上圍太豐滿，擋住走路視線而摔跤，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-26 11:58:55｜2021-11-26 12:08:08
賈曈曈2年前上《國光》，被主持人問有什麼煩惱？她一臉苦惱地說：「胸部太大了！」透露國中時，胸部就已經發育到現在的34E罩杯，班上同學嫌棄好噁心，加上游泳課穿連身泳衣穿不下，讓她很困擾。
此外，賈曈曈還分享一次慘痛經歷，某天自己趕著出門，結果低頭要下樓梯，沒想到，「胸部太大，整個擋住了我的視線」，看不見樓梯的她當場踩空，整個人滾下去，扭傷了腳，最後在家躺了一個禮拜才好。
賈曈曈也說，運動時雙峰會猛烈晃動，身體很不舒服，流汗「下胸圍都會濕成一片」，甚至有味道、透出痕跡，讓她覺得很尷尬，不過身材好並非沒有優點，接外拍可以嘗試多種風格，只是她笑說：「因為我的胸部上面，有很多的青筋，很多攝影師看到都會嚇到！」（編輯：楊穎軒）
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