從體操到政壇　貝爾伯克將成德國史上首位女外長

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法新社報導，在三黨敲定組閣後，現年40歲、育有兩名子女的貝爾伯克（Annalena Baerbock）預計12月初隨新政府正式成立後就任。
貝爾伯克已展現對中國、俄羅斯更加強勢的立場，矢言把人權和法治置於德國外交核心。
綠黨政策部主任卡爾納（Michael Kellner）在一份聲明中表示，黨內另一位共同主席哈柏克（Robert Habeck）料將出掌一個新的「超級部會」，整合經濟、氣候保護與能源政策，同時還將兼任副總理。
貝爾伯克曾是體操項目的彈簧床運動選手，還拿過獎牌，這次大選獲綠黨提名為總理候選人，儘管綠黨沒能成為第一大黨讓她無緣成為接替梅克爾後的德國新任總理，但也帶領綠黨拿下15%選票成為第3大黨。
聯合政府將由社民黨63歲的蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，德國確定睽違16年後再次由中間偏左的社民黨執政。社民黨另將執掌內政、國防、衛生及勞工等6個部會，當中還有一個新成立的建設部。新國會下月開議，屆時蕭茲會被正式選為總理。
這次組閣成功關鍵在於綠黨與自由民主黨一左一右兩個小黨能妥協，綠黨拿到外交與新的經濟能源部，自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）出掌財政部。
西班牙「世界報」（El Mundo）此前報導，貝爾伯克曾坦承，女性身分為她爭取黨內提名帶來極大優勢。她也常在公開場合強調自己作為兩個年幼孩子母親的身份，希望給孩子更公平的國家和更潔淨的地球。
貝爾伯克出身於漢諾威市附近的一個社區，父親是工程師，母親是社會心理學家，都是環保與和平主義者，型塑出貝爾伯克反核與世界和平的理念。青少年時期的貝爾伯克是運動員，在彈簧床運動拿過銅牌，1994年還成為世青錦標賽德國體操代表團成員，後因傷病結束職業運動生涯。
2004年在德國與波蘭邊界慶祝歐盟成員擴充時時，貝爾伯克感受到政治學的專業與實用的重要，隨後赴英取得法律碩士，隔年加入綠黨，從2008年到2013年，她都在綠黨議會黨團工作，負責國際關係和安全領域。2013年她首次當選國會議員，2018年與哈柏克一起當選綠黨共同主席。
貝爾伯克自認選手生涯帶給她自強不息的態度，因為在體操跳躍過程中，「每學一個新動作，都不知道會先是頭還是腳、或在哪個點著地，因此必須準確評估自己、知道自己的優勢和極限所在」，這對她日後從政頗有助益。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1101126