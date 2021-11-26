河南學生因營養午餐上吐下瀉　校長痛哭：換不動供應商

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事件發生後，不少學生家長們都前往學校抗議，並堵住校門，不讓餐車進學校，怒嗆送餐公司「衛生做的差，自己孩子都吃出病來了」；其中一位家長透露，當天也有吃到同樣的營養午餐，結果身體也開始不舒服，讓他十分憤怒：「營養餐，營養餐，一下吃倒一大片。」都說想自己買菜做飯給孩子吃。
面對傳媒的提問，戚城中學的王校長不禁嘆息、哽咽，甚至掩面痛哭，他告訴記者，前段時間，當地教育局通過招標後，送餐公司才變成了現在的這家，並從11月15日起給戚城中學配送午餐，沒想到23日就出現了學生上吐下瀉的情況。
雖然多數學生症狀不算太嚴重，可校長受訪時，還有3名學生在醫院躺著，「我的學生都在醫院了，我不是個好校長！」然而，事發後該公司還繼續在為學校送餐，至於為什麼不換掉送餐公司，校長無奈的搖了搖頭說：「不行，因為這是教育局招標的。」
家長們紛紛怒批，指責「校長不當家，找校長不頂事兒」，揚言配餐不弄好就要讓孩子們轉學，事件也登上微博熱搜。許多中國民眾留言討論，有人搖頭打下：「一看就知道校長被夾在中間了」，還有人指控「配餐公司良心何在？如果拉肚子的是他們自己孩子」、「既然已經有學生住院了，為什麼不調查清楚再配餐？」
事件鬧大後，封丘縣已成立調查組，對學生集體嘔吐腹瀉展開調查，同時也在全縣範圍內開展專項行動，全方位排查，杜絕此類情況發生。