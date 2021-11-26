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河南學生因營養午餐上吐下瀉　校長痛哭：換不動供應商

▲河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學，近日有30多名學生在吃過營養午餐後上吐下瀉。（圖／翻攝自微博）
▲河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學，近日有30多名學生在吃過營養午餐後上吐下瀉。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-26 12:05:26

中國河南省一所中學，近日傳出有學生在食用過營養午餐後，集體食物中毒的症狀，讓許多家長嚇到想自己替孩子帶便當。而校長在被問及此事時，情緒一時失控，哭著說只是想讓學生們吃好一點，但因為是透過教育局招標，所以暫時換不動供應商。

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綜合河南電視台《都市報導》等中媒報導，本月23日，河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學30多名學生，在吃過營養午餐後約1小時，紛紛出現嘔吐、拉肚子等現象，事後反映當天吃的飯菜，「豆腐有點餿，燴菜有點腥」。

事件發生後，不少學生家長們都前往學校抗議，並堵住校門，不讓餐車進學校，怒嗆送餐公司「衛生做的差，自己孩子都吃出病來了」；其中一位家長透露，當天也有吃到同樣的營養午餐，結果身體也開始不舒服，讓他十分憤怒：「營養餐，營養餐，一下吃倒一大片。」都說想自己買菜做飯給孩子吃。

面對傳媒的提問，戚城中學的王校長不禁嘆息、哽咽，甚至掩面痛哭，他告訴記者，前段時間，當地教育局通過招標後，送餐公司才變成了現在的這家，並從11月15日起給戚城中學配送午餐，沒想到23日就出現了學生上吐下瀉的情況。

雖然多數學生症狀不算太嚴重，可校長受訪時，還有3名學生在醫院躺著，「我的學生都在醫院了，我不是個好校長！」然而，事發後該公司還繼續在為學校送餐，至於為什麼不換掉送餐公司，校長無奈的搖了搖頭說：「不行，因為這是教育局招標的。」

▲戚城中學的校長顯得相當無奈，因為換掉送餐公司並不容易。（圖／翻攝自微博）
▲戚城中學的校長顯得相當無奈，因為換掉送餐公司並不容易。（圖／翻攝自微博）
家長們紛紛怒批，指責「校長不當家，找校長不頂事兒」，揚言配餐不弄好就要讓孩子們轉學，事件也登上微博熱搜。許多中國民眾留言討論，有人搖頭打下：「一看就知道校長被夾在中間了」，還有人指控「配餐公司良心何在？如果拉肚子的是他們自己孩子」、「既然已經有學生住院了，為什麼不調查清楚再配餐？」

事件鬧大後，封丘縣已成立調查組，對學生集體嘔吐腹瀉展開調查，同時也在全縣範圍內開展專項行動，全方位排查，杜絕此類情況發生。


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