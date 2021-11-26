南橫栗松泡湯回程猝死　最美溫泉1週2起救援

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台東縣消防局關山大隊長廖昱眾今天上午接受中央社記者電話訪問時表示，昨天下午接到家屬通報後立即招集警方、義消、當地山青等8人，並且攜帶自動心肺復甦機趕往栗松溫泉救援。
廖昱眾說，救援人員抵達現場時，傷患已無生命跡象況，但大家不放棄，一邊搶救，一邊趕路，雖然只有500公尺，因山路陡峭，直到晚上約9時才將患者運送到登山口，但已回天乏術，將遺體交給家屬和警方處理。
台東縣警察局關山分局第4組組長張淵瑜表示，死者李男來自高雄市，昨天上午8時許偕同妻子與5名山友到栗松溫泉遊憩，下午2時返程時，李男突感胸悶呼吸困難，倒地後呈現休克狀態，經同行友人施以CPR，並撥打119求援。
關山警察分局派遣向陽及利稻派出所警員等，下午3時30分抵事故現場，救難人員在晚上9時將李男運送到登山口，再由救護車轉送關山慈濟醫院，待檢警相驗以釐清死亡原因。
廖昱眾、張淵瑜呼籲，登山前切勿漠視相關安全準備工作，出發前慎重評估自身與夥伴的身體現況，如此方能安心徜徉於山林美景中；切莫令朋友及家人擔心、受怕。
栗松溫泉位在南橫公路摩天路段、新武呂溪上游溪谷，被譽為最美麗的野溪溫泉，不過因必須從南橫公路直接下切超過100公尺深的山谷，回程是陡峭的山路，有些路段必須拉繩攀爬，要有相當的體力才能挑戰，救援無法以直升機吊掛，只能人力揹負或以擔架抬運。
19日也發生70歲胡姓男子人工髖關節脫臼受困栗松溫泉溪底，警消花了近10小時將他揹到登山口後送醫。台東縣消防局統計，今年栗松溫泉共6起救援事件，1人死亡，5人獲救。（編輯：郭諭儒）1101126