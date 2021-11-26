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元宇宙超夯！虛擬土地總價6800萬賣出　比曼哈頓房價還高

▲元宇宙（metaverse）熱潮燒到虛擬土地，日前虛擬世界「Decentraland」一塊數位土地以新台幣6800萬元的高價售出，金額突破紀錄外，更比現實中的美國曼哈頓平均房價高。（示意圖／取自Unsplash）
▲元宇宙（metaverse）熱潮燒到虛擬土地，日前虛擬世界「Decentraland」一塊數位土地以新台幣6800萬元的高價售出，金額突破紀錄外，更比現實中的美國曼哈頓平均房價高。（示意圖／取自Unsplash）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-26 12:14:46｜2021-11-26 12:21:29

元宇宙（metaverse）熱潮超夯，不僅企業喊著卡位、虛擬貨幣連環漲價，這波狂熱更燒到虛擬房地產，在美國時間23日網路世界「Decentraland」的一塊虛擬土地，以約243萬美元（約新台幣6800萬元）的高價透過加密貨幣賣出，金額之高刷新世界紀錄，售價更比現實中的美國曼哈頓平均房價高。

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綜合《Business Insider》、《路透社》等外媒報導，Decentraland與加密貨幣投資集團「Token.com」共通聲明，表示Tokens.com旗下企業「Metaverse Group」以61.8萬「mana幣」買下Decentraland的一塊數位不動產，由於mana幣是Decentraland通用的加密貨幣，用戶大多都以NFT（不可替代幣）的形式在該虛擬空間購置房屋、資產，換算下來該筆土地每坪將近新台幣40萬元，交易總價更是超過先前紀錄的兩倍以上。

▲元宇宙（圖／翻攝自 Decentraland）
▲元宇宙相關概念爆紅，已有不少企業看準商機，開始購置虛擬土地進場卡位。（圖／翻攝自 Decentraland）


根據報導，過去虛擬世界土地交易最高賣價是Republic Realm以91.3萬美元買下259塊土地，但這次紀錄卻突破歷史新高，此一價格也略高於紐約曼哈頓房屋的平均價格，更遠超越舊金山、美國其他行政區的平均房價。

Decentraland的世界中，一塊土地相當於52.5平方英尺，交易成功的這塊土地約有6090平方英尺，遠高於舊金山市普通住宅的1150平方英尺，而換算下來這塊土地約有170坪，等於每坪要新台幣39.6萬元。

▲元宇宙概念夯，不只虛擬人物能進入百貨公司消費，就連藝人、明星也跟著搶入。（ 圖／翻攝自@decentraland推特）
▲元宇宙概念夯，不只虛擬人物能進入百貨公司消費，就連藝人、明星也跟著搶入。（ 圖／翻攝自@decentraland推特）


不過舊金山每平方英尺房價約為1200美元，以此來看曼哈頓和舊金山房價仍高於虛擬土地，只是能如此大手筆購入面積如此廣大的土地在美國並不容易。外媒指出，Tokens.com購買的這塊土地位於Decentraland的「時尚大街」，打算朝數位時尚產業擴張，預計這塊土地將用來舉辦數位時裝秀、販售虛擬服飾、穿著等。

元宇宙話題的火熱程度，自Facebook將公司名稱改為Meta後又更上一層樓，與元空間相關的加密貨幣也跟著飆升，「mana幣」過去1周內上漲近60%，相關虛擬土地投資也被外界看中，就連歌手林俊傑也透過推特宣布購買 Decentraland 虛擬土地，頗有在虛擬世界開演唱會的意圖。


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