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債務糾紛教唆小弟潑漆開槍　北市警逮11人送辦

▲文山二分局破獲一起因債務糾紛，教唆幫派小弟潑漆、開槍恐嚇的案件，共逮回11位嫌犯。（圖／翻攝自Googlemap）
▲文山二分局破獲一起因債務糾紛，教唆幫派小弟潑漆、開槍恐嚇的案件，共逮回11位嫌犯。（圖／翻攝自Googlemap）

中央社

2021-11-26 12:17:24｜2021-11-26 12:17:30

（中央社記者劉建邦台北26日電）竹聯幫廖姓幫派分子因債務糾紛，教唆不同幫派小弟赴台北市文山區某民宅潑漆，事後還開槍恐嚇，北市警方掌握情資擴大偵辦，循線逮捕廖姓男子及小弟等11人送辦。

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台北市警察局文山二分局偵查隊長蔡致然今天在記者會表示，轄區景美夜市附近民宅9月、10月間遭人惡意潑漆、開槍射擊大門，研判因債務引發糾紛，立即組專案小組偵辦，查出39歲廖姓男子涉有重嫌。

警方查出，廖姓男子為竹聯幫大哥，因跟被害人有債務糾紛，月前教唆四海幫、北聯幫小弟前往被害人住家潑漆、開槍，並分別提供新台幣5萬元至30萬元費用給涉案小弟。

警方說，被害人之前因周轉不靈向廖姓男子借貸約800萬元債務，期間曾償還200餘萬元，廖男認為被害人拖延還款時間，就教唆小弟前往鬧事。

警方指出，廖姓男子等人公然挑戰公權力，危害民眾安全與安寧，組專案小組查緝，透過2個月布線埋伏，昨天前往雙北市等處搜索，循線逮捕廖姓男子等11人到案，並起獲改造槍枝、毒品、刀械等物。

警詢後依違反組織犯罪防制條例、重利及毀損等罪嫌，把廖姓男子等11人移送台北地檢署偵辦，後續將追緝在逃共犯到案。（編輯：卞金峰）1101126

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