索羅門群島爆反政府示威　總理指責外國干預

我是廣告 請繼續往下閱讀
美聯社報導，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年與台灣斷交，引燃許多人的怒火，尤其是馬萊塔省（Malaita）的領袖們。馬萊塔省是索國人口最稠密的一省。
荷尼阿拉（Honiara）已連續兩天出現反政府示威。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）說，一架載著澳洲警察和外交人員的飛機昨晚抵達荷尼阿拉，將協助索國警察恢復秩序。
蘇嘉瓦瑞表示，他支持政府改與北京建交的決定，還認為這是此次暴力活動中「唯一因素」，而這些暴力「很不幸地受到其他勢力影響及慫恿」。
他直言外部壓力「是很大的…影響。我不想點名，點到為止」，還說「我不會向任何人低頭，我們堅不可摧，政府不動如山，我們會捍衛民主」。
蘇嘉瓦瑞稱介入馬萊塔省的國家，正是那些不想與中國搞好關係的國家，「他們正在阻止索羅門群島建立外交關係、遵守國際法和聯合國決議。」
但澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）不認為這場動亂是由其他國家挑起；她說，澳洲的態度很明確，就是不樂見暴力，希望情勢恢復穩定。
索國記者柯克亞（Gina Kekea）說，蘇嘉瓦瑞政府當初將外交政策轉向中國，幾乎沒有公開諮商，是導致這波示威的諸多原因之一。其他民怨還包括外國企業對當地就業市場並無貢獻等。
柯克亞接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）訪問時說：「中國企業和（其他）亞洲企業…似乎占了大部分工作，特別是在資源開採方面，人們感受尤深。」
荷尼阿拉的中國城是這波暴動的重災區，今天出現許多人趁亂劫掠。柯克亞說：「已經兩天了，整整兩天的打劫、抗議和暴動，而荷尼阿拉只不過是座小城。所以我覺得，現在已經沒剩多少東西可以讓他們搶奪和破壞了。」
澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）告訴「天空新聞網」（Sky News），澳洲派出約100名軍警到索國協助維護法治，昨天先遣23名澳洲聯邦警察，已抵達荷尼阿拉，今天還會再派50人左右。部分澳洲維和人員已部署在機場、港口等地確保安全。
法新社提到，專家認為地緣政治競爭正促使這場危機惡化。
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）說：「政治競爭不會在荷尼阿拉觸發暴動。但境外強權一些討好索國個別政治人物的舉動，對一個已很脆弱又易受影響的國家來說，又進一步破壞了穩定。」
索拉告訴法新社：「當然，當下情況也是COVID-19防疫限制措施和緊急狀態導致經濟困境擴大的結果之一。任何開發中國家在疫情來襲前就要面對種種壓力，疫情造成的健康和經濟衝擊只會雪上加霜。」
此外，中國外交部發言人趙立堅答覆法新社提問時指出，中方高度關注索羅門群島當前事態發展，支持索羅門政府止暴制亂的努力，中方對一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求索國政府採取一切必要措施保護在所中國公民和機構安全。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1101126