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索羅門群島爆反政府示威　總理指責外國干預

▲索羅門群島首都荷尼阿拉近日出現反政府示威，甚至出現縱火、打劫。（圖／美聯社／達志影像）
▲索羅門群島首都荷尼阿拉近日出現反政府示威，甚至出現縱火、打劫。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-26 12:39:02

（中央社坎培拉/荷尼阿拉26日綜合外電報導）索羅門群島首都荷尼阿拉近日出現反政府示威，甚至出現縱火、打劫；總理蘇嘉瓦瑞今天把此事歸咎於索國政府與台灣斷交轉與中國建交後，外國勢力藉機干預。

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批評人士則稱暴動是因民眾不滿政府服務不善、又無人負起責任，還有貪腐和外籍勞工搶走當地人工作等問題。

美聯社報導，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年與台灣斷交，引燃許多人的怒火，尤其是馬萊塔省（Malaita）的領袖們。馬萊塔省是索國人口最稠密的一省。

荷尼阿拉（Honiara）已連續兩天出現反政府示威。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）說，一架載著澳洲警察和外交人員的飛機昨晚抵達荷尼阿拉，將協助索國警察恢復秩序。

蘇嘉瓦瑞表示，他支持政府改與北京建交的決定，還認為這是此次暴力活動中「唯一因素」，而這些暴力「很不幸地受到其他勢力影響及慫恿」。

他直言外部壓力「是很大的…影響。我不想點名，點到為止」，還說「我不會向任何人低頭，我們堅不可摧，政府不動如山，我們會捍衛民主」。

蘇嘉瓦瑞稱介入馬萊塔省的國家，正是那些不想與中國搞好關係的國家，「他們正在阻止索羅門群島建立外交關係、遵守國際法和聯合國決議。」

但澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）不認為這場動亂是由其他國家挑起；她說，澳洲的態度很明確，就是不樂見暴力，希望情勢恢復穩定。

索國記者柯克亞（Gina Kekea）說，蘇嘉瓦瑞政府當初將外交政策轉向中國，幾乎沒有公開諮商，是導致這波示威的諸多原因之一。其他民怨還包括外國企業對當地就業市場並無貢獻等。

柯克亞接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）訪問時說：「中國企業和（其他）亞洲企業…似乎占了大部分工作，特別是在資源開採方面，人們感受尤深。」

荷尼阿拉的中國城是這波暴動的重災區，今天出現許多人趁亂劫掠。柯克亞說：「已經兩天了，整整兩天的打劫、抗議和暴動，而荷尼阿拉只不過是座小城。所以我覺得，現在已經沒剩多少東西可以讓他們搶奪和破壞了。」

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）告訴「天空新聞網」（Sky News），澳洲派出約100名軍警到索國協助維護法治，昨天先遣23名澳洲聯邦警察，已抵達荷尼阿拉，今天還會再派50人左右。部分澳洲維和人員已部署在機場、港口等地確保安全。

法新社提到，專家認為地緣政治競爭正促使這場危機惡化。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）說：「政治競爭不會在荷尼阿拉觸發暴動。但境外強權一些討好索國個別政治人物的舉動，對一個已很脆弱又易受影響的國家來說，又進一步破壞了穩定。」

索拉告訴法新社：「當然，當下情況也是COVID-19防疫限制措施和緊急狀態導致經濟困境擴大的結果之一。任何開發中國家在疫情來襲前就要面對種種壓力，疫情造成的健康和經濟衝擊只會雪上加霜。」

此外，中國外交部發言人趙立堅答覆法新社提問時指出，中方高度關注索羅門群島當前事態發展，支持索羅門政府止暴制亂的努力，中方對一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切，已要求索國政府採取一切必要措施保護在所中國公民和機構安全。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1101126

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