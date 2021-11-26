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與他國外長視訊會晤　王毅連批美國民主峰會

▲中國國務委員兼外長王毅過去兩天接連與伊朗、匈牙利外長視訊，批美國對他國進行「美式改造」，又稱美國打著民主旗號，做反民主的事，為台獨提供國際舞台。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外長王毅過去兩天接連與伊朗、匈牙利外長視訊，批美國對他國進行「美式改造」，又稱美國打著民主旗號，做反民主的事，為台獨提供國際舞台。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-26 12:44:20

（中央社台北26日電）中國國務委員兼外長王毅過去兩天接連與伊朗、匈牙利外長視訊，先是指美國藉此「策動分裂」，試圖對他國進行「美式改造」，又稱美國打著民主旗號，做反民主的事，為台獨提供國際舞台。

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美國國務院24日公布，總統拜登（Joe Biden）將於12月9至10日舉辦線上民主峰會，邀請110國參加，台灣獲邀，中國、俄羅斯則未在受邀名單中。

根據中國外交部官網新聞稿，王毅昨天與匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托（Péter Szijjártó）舉行視訊會晤時，批評美國「實質上是打著民主的旗號，做著反民主的事情。」

他宣稱，美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，「實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。」

王毅又說，衡量民主的標準應該看是否符合本國人民的需要，是否使本國人民有足夠的參與感、滿足感、獲得感，「而不是由美國出問卷，各國答題，美國來打分。各國如果只能依據美國一國的尺度來衡量本國民主的好壞，實際上是對民主精神的背叛，更不是真民主。」

對於台灣獲邀參與這次民主峰會，王毅則稱「美方聲稱不支持台獨，卻又堂而皇之為台獨勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。」

此前，王毅24日與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）舉行視訊會晤時也指美國舉辦民主峰會是在世界上「策動分裂」，試圖對其他主權國家進行「美式改造」，服務美國自身戰略需要。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101126

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