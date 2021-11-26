與他國外長視訊會晤　王毅連批美國民主峰會

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根據中國外交部官網新聞稿，王毅昨天與匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托（Péter Szijjártó）舉行視訊會晤時，批評美國「實質上是打著民主的旗號，做著反民主的事情。」
他宣稱，美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，「實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。」
王毅又說，衡量民主的標準應該看是否符合本國人民的需要，是否使本國人民有足夠的參與感、滿足感、獲得感，「而不是由美國出問卷，各國答題，美國來打分。各國如果只能依據美國一國的尺度來衡量本國民主的好壞，實際上是對民主精神的背叛，更不是真民主。」
對於台灣獲邀參與這次民主峰會，王毅則稱「美方聲稱不支持台獨，卻又堂而皇之為台獨勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。」
此前，王毅24日與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）舉行視訊會晤時也指美國舉辦民主峰會是在世界上「策動分裂」，試圖對其他主權國家進行「美式改造」，服務美國自身戰略需要。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101126