蔡英文：台灣被關注的程度有史以來最強

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范說，尤其使用Podcast的年輕世代相當多，蔡英文透過podcast向年輕世代說明公投案的立場，有助於觸及過往不會接觸到的群眾，讓政府努力的事情被民眾理解，這也是民主社會、開放政治中很重要的一環。
在「敏迪選讀」頻道中，蔡英文表示，台灣被關注的程度現在應該是有史以來最強的時候，台灣在這幾十年來的發展，變成是一個民主國家，而且是一個貿易能量很大的國家。台灣生產的貨品裡面，有些都是具有全球戰略性意義的。同時，台灣所代表的價值，也是在這個時候，全球的所有國家覺得都必須要去注意的。比如說，民主的價值、自由、貿易的價值還有戰略的，這種安全的、供應的價值，都是全世界大家共同聚焦的議題。
此外，敏迪也辛辣地針對公投題目向蔡英文提出質疑，蔡回應大潭三接的設置是綠能政策的過渡期，對於外商的投資是正面的吸引力，也對於環保有長期的規劃；敏迪詢問核四重啟議題，蔡英文則表示一旦發生核災，位於地震帶上的台灣難以承受這個後果。蔡也說，「實在找不出一個最終處置我們核廢料的地方。現在每一個縣市長都拒絕核廢料放在他們的縣市。」
在「耳朵出遊不出油」頻道中，也新增一集最新的內容。蔡英文以Podcast新人的身分，來向前輩敏迪請益，並對社群經營多所討論。對於首次投入Podcast領域，蔡表示，「因為是靠聲音去取得專注度，所以只靠聲音，確實是比較有挑戰性」。
蔡英文與同為「貓奴」的敏迪於總統官邸合作錄製，見蔡英文的貓「想想」到場「巡邏」，蔡笑稱「牠會適時的發聲」。蔡英文也在節目中抱怨，自己的另一隻貓「阿才」近來會亂尿尿，「我現在都叫牠尿尿小黃」。