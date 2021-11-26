COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡英文：台灣被關注的程度有史以來最強

▲總統蔡英文透過podcast向年輕世代說明公投案的立場，盼觸及過往不會接觸到的群眾。（圖／記者陳明安攝）
▲總統蔡英文透過podcast向年輕世代說明公投案的立場，盼觸及過往不會接觸到的群眾。（圖／記者陳明安攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-26 12:31:26

因應1218四大公投案，總統蔡英文與Podcast頻道「敏迪選讀」合作，今（26）日在「耳朵出遊不出油」與「敏迪選讀」各釋出一集最新內容，討論台美關係、歐洲各國與台灣的外交進展，並與聽眾溝通，解釋年底公投案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，一直以國際外交為主題、「敏迪選讀」也以精選國際消息為名，在社群上頗負盛名，也是Podcast使用者所熟悉的頻道經營者。蔡英文此次與「敏迪選讀」合作，民進黨網路社群中心主任范綱皓說，蔡英文在社群經營上，希望能走出同溫層，除了既有的文字、影像傳播，也要跨足純聲音的社群平台，滿足不同的使用者。

范說，尤其使用Podcast的年輕世代相當多，蔡英文透過podcast向年輕世代說明公投案的立場，有助於觸及過往不會接觸到的群眾，讓政府努力的事情被民眾理解，這也是民主社會、開放政治中很重要的一環。

在「敏迪選讀」頻道中，蔡英文表示，台灣被關注的程度現在應該是有史以來最強的時候，台灣在這幾十年來的發展，變成是一個民主國家，而且是一個貿易能量很大的國家。台灣生產的貨品裡面，有些都是具有全球戰略性意義的。同時，台灣所代表的價值，也是在這個時候，全球的所有國家覺得都必須要去注意的。比如說，民主的價值、自由、貿易的價值還有戰略的，這種安全的、供應的價值，都是全世界大家共同聚焦的議題。

此外，敏迪也辛辣地針對公投題目向蔡英文提出質疑，蔡回應大潭三接的設置是綠能政策的過渡期，對於外商的投資是正面的吸引力，也對於環保有長期的規劃；敏迪詢問核四重啟議題，蔡英文則表示一旦發生核災，位於地震帶上的台灣難以承受這個後果。蔡也說，「實在找不出一個最終處置我們核廢料的地方。現在每一個縣市長都拒絕核廢料放在他們的縣市。」

在「耳朵出遊不出油」頻道中，也新增一集最新的內容。蔡英文以Podcast新人的身分，來向前輩敏迪請益，並對社群經營多所討論。對於首次投入Podcast領域，蔡表示，「因為是靠聲音去取得專注度，所以只靠聲音，確實是比較有挑戰性」。

蔡英文與同為「貓奴」的敏迪於總統官邸合作錄製，見蔡英文的貓「想想」到場「巡邏」，蔡笑稱「牠會適時的發聲」。蔡英文也在節目中抱怨，自己的另一隻貓「阿才」近來會亂尿尿，「我現在都叫牠尿尿小黃」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
65.14%34.86%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.72%39.28%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
65.3%34.7%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
60.41%39.59%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀