金馬58／23歲爭奪后冠　王淨脫穎而出成寶藏女孩

年僅23歲的王淨一出道就備受矚目，2019年先以《你的孩子不是你的孩子》入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，隨後又因演出電影《返校》爆紅，並奪下台北電影獎最佳女主角獎。今年王淨不但主演電影《瀑布》、《月老》和影集版《比悲傷更悲傷的故事》，更再度入圍金馬獎最佳女主角獎，儼然成為新生代演員中的「寶藏女孩」。
記者臺孝婷/專訪
2021-11-26 12:43:14
王淨和賈靜雯在新片《瀑布》中飾演一對母女，為了照顧患有思覺失調的媽媽，王淨從一個愛頂嘴的高中少女小靜，變成一個成熟懂事的女兒，面對疑似外遇的爸爸有了新的家庭、媽媽從一個事業女強人變成需要關愛的病人，王淨將好演技發揮得淋漓盡致，讓觀眾看見小靜的勇敢、叛逆和脆弱。對於將和「媽媽」賈靜雯一同爭奪影后后冠，王淨透露自己對獎項一直沒有太大的得失心，「如果有的話我真的會很感激，可是如果沒有的話也很可以理解，因為我真的很衰，每次都是死亡到爆炸之組！」王淨解釋自己一直都是賈靜雯、林嘉欣、陳湘琪的觀眾，所以名字能她們排在一起就已經心滿意足。
去年拿下台北電影獎最佳女主角獎的王淨，坦言一開始多多少少會因為得獎而感到壓力變大，「對我來說它是一個重量很大的禮物，我真的很感激它，也很感謝當時評審的肯定。我覺得那個壓力是好的啦，因為我是一個非常容易放過自己的人，所以感覺是有人在背後推著妳往前走，其實也覺得滿好的。」
王淨的父母在她小時後離異，媽媽為了讓女兒遠離大人之間的紛擾，把王淨送到美國當小留學生，一個人在外讀書6年，每年只能見到媽媽2、3次，塑造出王淨獨立、堅強的個性，她笑說自己沒有叛逆期，和媽媽都是理性溝通，家人的感情也都很緊密，唯獨對爸爸的印象不深。王淨在《瀑布》中戲裡戲外都是單親家庭，有不少雷同之處，王淨透露媽媽看完電影以後大爆哭，「我覺得她是有很多個人情緒在裡面，她沒有用很一般觀眾的心情來看我的電影。」就如同小靜一樣，王淨也曾鼓勵媽媽再次勇敢尋找愛情，但媽媽僅表示現在自己已經很心滿意足，不難看出她們之間深厚的母女知情。《瀑布》已於10月29日全台上映。