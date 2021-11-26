2大因素！瑞銀估美2023年才升息 金價明年回探1650美元
全球陷入通膨風險，美國是否提前升息引發關注，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆今（26）日分析，美國通膨在明（2022）年第2季見高，之後將溫和下滑，加上美國經濟成長明年將呈現先高後低態勢，因此預期美國2023年才會啟動升息，但明年美元相對歐元及日圓會更強，人民幣兌美元則在會從目前6.37左右，回貶至6.5至6.6，而國際金價在全球局勢趨穩及美元續強之下，明年底可能拉回至1650美元價位。
記者顏真真/台北報導
2021-11-26 13:04:15
胡一帆指出，明年美國經濟將呈現前高後低，下半年經濟成長將放緩，加上美國通膨可望在明年第2季達高點，之後就會溫和下滑，在此之下，瑞銀預期美國聯準會面對升息會保持謹慎，預期美國要到2023年才會啟動升息，英國可能明年第3季就會緩慢升息，也因此，明年英鎊仍會較強勁。
在中國大陸部分，瑞銀預估今年中國大陸經濟成長率約在7.5%至8%之間，明年則在5%至5.5%，主要與投資及消費表現疲弱及疫情反覆有關，因此中國大陸今年第4季起會加大貨幣政策力度，明年可能會降準，增加流動性，財政部分也會發行地方債券，加速減稅措施，預期明年中國大陸會呈現前低後高的經濟成長趨勢。
此外，瑞銀預期美元仍會持續強勢。胡一帆認為在美國聯準會慢慢退出量化寬鬆，加上美國經濟持續成長，預估明年美元相對歐元及日圓表現更強，英鎊也非常強勁，主要是預期英國將早於美國升息。
至於人民幣部分，她說，雖然近來人民幣兌美元非常強，最近來6年新高在6.37附近，主要是受益市場穩定，加上拜習會市場預期美中未來幾個月可能達成關稅減免等，但因美元仍將續強，瑞銀預期未來3至6個月，人民幣會慢慢回貶至6.5至6.6價位。
在金價走勢方面，今年表現可說乏善可陳，累計跌幅已有6%，主要是美元走強，加上全球局勢較穩健，胡一帆表示明年美元也會持續保持強勢，加上利率也開始上揚，對金價會有壓力，目前金價在1790美元附近震盪，但預期明年底金價可能會拉回至1650美元。