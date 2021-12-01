粉絲注意！無印良品全台最大旗艦店曝光了 還設玻璃工坊
MUJI無印良品宣布，2022年1月下旬將在美麗華開設全台最大的旗艦店，預計於美麗華百樂園漾館2樓，開設一間600坪大的旗艦店，導入許多與台灣在地合作的商品與服務，官方也首度曝光旗艦店的四大特色區域與插畫示意圖。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-01 11:37:44
針對全台最大店鋪的展開，MUJI無印良品希望可以實現「好感生活與好感社會」的目標，將店鋪打造成為人與人交流的場域，其中四大特色區域，包含：良品市場，MUJI無印良品與台灣在地優質農家合作，提供通過多項國家驗證如產銷履歷驗證、友善石虎農作標章等食農商品。
另外，這次旗艦店還有一大亮點是「給水機服務」，MUJI無印良品美麗華旗艦店將設置免費的給水機，提供安心安全的過濾飲用水，讓顧客直接裝取。同時，美麗華旗艦店也將販售可重複使用的玻璃水瓶，大瓶口的設計及250ml的容量，容易清潔且便於攜帶，可減少一次性容器的使用。
另外，這次還打造「玻璃工坊」，MUJI無印良品將在美麗華旗艦店打造全台獨家的首座玻璃工坊，提供製作玻璃DIY體驗，也販售玻璃製品，並設置玻璃回收服務，支持資源循環及再生利用。
最後則是「MUJI BOOKS」，MUJI無印良品希望透過書與文字，提供生活各面向的思考，現場除了以基本生活需求的食衣住行育樂選書之外，更以「聯合國永續發展目標SDGs」為主軸，進行書籍推薦，並運用現場的環形空間設計，將書架以立地與吊掛形式陳列，提供近5000本書籍的閱讀販售。