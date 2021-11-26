青少年停打BNT第二劑　專家曝解套方法「只有這個選擇」

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根據外國統計，青少年打第2劑BNT後，發生嚴重副作用心肌炎風險高於第1劑，若是混打其他疫苗，能否解決此問題？對此，黃高彬分析，目前莫德納在研發25微克，劑量較低的新劑型疫苗，但相較於30微克劑型的BNT，其實差不了多少，還是有副作用疑慮。
黃高彬進一步指出，理論上第二劑如果接種次單位蛋白疫苗會相對安全，不過目前次單位蛋白疫苗高端或是Novavax都尚未通過EUA。他坦言，目前青少年經證實可接種的疫苗只有BNT，「他只有這個選擇，沒有其他選擇。」
台大公衛學院教授詹長權則表示，國際做法上，疫苗充足的時候，大部分國家都會遵循疫苗仿單指示，依照建議間隔時間完整接種兩劑，就算是疫苗較為不足地區會延長第二劑施打時間，但也不能延長太久。「打疫苗是為了因應疫情」，詹長權研判，國內疫情雖然平穩，但疫苗覆蓋率越早提升越好，指揮中心應會開放青少年持續接種第二劑BNT。
談及能否透過混打降低副作用風險，詹長權提醒，目前尚無混打試驗數據能夠判斷，強調疫苗接種應看試驗結果決定，他也呼籲，根據資料顯示，打疫苗的保護效果遠大於疫苗副作用，青少年接種疫苗利大於弊，應繼續施打。
中研院研究員何美鄉援引英國資料指出，英國因為感染率高，所以開放青少年完整接種疫苗利大於弊，但台灣有別於英國，民情與感染率皆不同，病毒也未進入社區肆無忌憚傳播，因此指揮中心專家應多蒐集資料做出決議。
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