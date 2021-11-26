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青少年停打BNT第二劑　專家曝解套方法「只有這個選擇」

▲青少年接種第2劑BNT後，發生副作用心肌炎風險高，指揮中心日前暫緩施打。（圖／資料畫面）
▲青少年接種第2劑BNT後，發生副作用心肌炎風險高，指揮中心日前暫緩施打。（圖／資料畫面）

記者許若茵／台北報導

2021-11-26 15:22:32｜2021-11-26 15:31:00

由於青少年接種第2劑BNT後，發生副作用心肌炎風險高，指揮中心日前暫緩施打，青少年再度陷入「無劑可施」的窘境。專家指出，雖接種次單位蛋白疫苗相對安全，但目前經證實可讓青少年接種的仍只有BNT，沒有其他選擇。

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中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前台灣疫情平穩，青少年施打第二劑的必要性「並不是那麼強，可以再等等」，黃高彬說明，以過去數據來看，確實有部分青少年染疫，但人數並不多，且致死率為零，所以理論上沒有需求一定要接種第二劑，以台灣疫情狀況，可以確定暫時不用打，未來間隔一段時間再打第二劑也無所謂。

根據外國統計，青少年打第2劑BNT後，發生嚴重副作用心肌炎風險高於第1劑，若是混打其他疫苗，能否解決此問題？對此，黃高彬分析，目前莫德納在研發25微克，劑量較低的新劑型疫苗，但相較於30微克劑型的BNT，其實差不了多少，還是有副作用疑慮。

黃高彬進一步指出，理論上第二劑如果接種次單位蛋白疫苗會相對安全，不過目前次單位蛋白疫苗高端或是Novavax都尚未通過EUA。他坦言，目前青少年經證實可接種的疫苗只有BNT，「他只有這個選擇，沒有其他選擇。」

台大公衛學院教授詹長權則表示，國際做法上，疫苗充足的時候，大部分國家都會遵循疫苗仿單指示，依照建議間隔時間完整接種兩劑，就算是疫苗較為不足地區會延長第二劑施打時間，但也不能延長太久。「打疫苗是為了因應疫情」，詹長權研判，國內疫情雖然平穩，但疫苗覆蓋率越早提升越好，指揮中心應會開放青少年持續接種第二劑BNT。

談及能否透過混打降低副作用風險，詹長權提醒，目前尚無混打試驗數據能夠判斷，強調疫苗接種應看試驗結果決定，他也呼籲，根據資料顯示，打疫苗的保護效果遠大於疫苗副作用，青少年接種疫苗利大於弊，應繼續施打。

中研院研究員何美鄉援引英國資料指出，英國因為感染率高，所以開放青少年完整接種疫苗利大於弊，但台灣有別於英國，民情與感染率皆不同，病毒也未進入社區肆無忌憚傳播，因此指揮中心專家應多蒐集資料做出決議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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