越南新住民失婚養三女！幼女聽損受贈助聽器

《四方報》報導，來自越南的胡媽媽嫁來台灣後，陸續生下3個女兒，然而因為家庭因素而離婚，獨自一人撫養3個小孩的她，日子十分辛苦。左耳受損的胡小妹妹2歲時因罹患中耳炎開刀住院治療，自此左耳聽力嚴重受損，導致與家人相處和學校學習的困擾，她就讀國小四年級的導師還特別將她的座位移到教室左側，讓她可以用右耳聽課。她上小學五年級的胡大姐透過社會局粉專上網為妹妹發聲，透過新北市好日子愛心大平台的媒合，科林助聽器公司免費幫她選配一副8萬多元的迷你型助聽器，希望能改善胡小妹的聽力問題。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-26 18:05:00
後來，獲得新北市愛心大平台媒合科林免費幫她配戴助聽器的新聞曝光後，一位善心人士專程到市府社會局捐贈1萬元，由社工轉交給胡小妹妹的家庭。胡媽媽因為語言因素，無法將心中的感謝訴諸給善心人士們。小妹妹的大姊因此畫了一張圖畫表達感激。
該名善心人士專程到市府捐贈一萬元，並在紅包袋上寫著：「胡媽媽，你辛苦了，台灣有愛，為了三個可愛的孩子，妳一定要更堅強！加油！」三重社福中心督導陳俊耀和社工姚毅在上週三（17日）晚上6點多，將善款送到胡媽媽住處。他向媒體透露，胡家住處雖然簡陋，但屋內十分乾淨，懂事的小孩還在忙著幫媽媽曬衣服，有些茶几和椅子原來是胡媽媽從社區撿回來的二手物品，
陳俊耀關心胡小妹配戴助聽器後的適應問題，外向活潑的胡小妹說對於聲音的來源方向辨識變得清楚；胡媽媽也說，現在與她互動溝通，已較以前明快反應，非常感謝社會局的媒合和科林的愛心。
社會局長張錦麗表示，有關胡小妹一家，三重社福中心已協助申請福利身分，每月會有6千多元的弱勢兒少生活補助，後續仍會持續追蹤關懷，以提供必要的各項協助。