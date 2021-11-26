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反萊豬公投倒數　陳吉仲：農委會有責任說清楚論述

▲農委會主委陳吉仲今（26）日表示，在反萊豬公投前，和公投相關的政策論述或是事實，農委會都有責任與義務說清楚。（圖／NOWnews資料照片）
▲農委會主委陳吉仲今（26）日表示，在反萊豬公投前，和公投相關的政策論述或是事實，農委會都有責任與義務說清楚。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-11-26 14:24:45

農委會主委陳吉仲日前因將萊克多巴胺類比保健食品引發爭議，今（26）日他出席農委會公開活動，會後受訪時表示，在反萊豬公投前，和公投相關的政策論述或是事實，農委會都有責任與義務說清楚。

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陳吉仲近日接受民進黨podcast「耳朵出遊不出油」採訪時提及，豬隻長大除了吃飼料，也會添加萊克多巴胺，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」，此話一出引發軒然大波。

陳吉仲當日深夜即透過臉書發表澄清聲明，並貼出相關受訪段落的逐字稿，強調本意為萊劑是餵食豬隻一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉比例增加，盼相關人士勿扭曲為人類保健食品，並承諾未來說明政策時會表達更加精確。

今陳吉仲出席「第二屆十大綠色照顧暨特色家政班x志工推廣績優人員頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時表示，12月18日反萊豬公投前，與公投相關的政策論述或是事實，農委會都有責任與義務講清楚。

陳吉仲也強調，台灣依照國際規範開放萊豬進口，皆有相關配套措施，讓消費者可以清楚辨識產地，且國產豬不使用萊劑，能做出市場區隔，市佔率也高達9成3，價格維持高檔，就不用擔心遭受可能的報復或是制裁。

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