國車國造新里程碑　高鐵電車線維修工程車啟用

台灣高鐵公司與中鋼公司今（26）日於高鐵左營基地舉辦「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、行政院發言人羅秉成、行政院政務委員黃致達、交通部政務次長胡湘麟、經濟部次長林全能均親自出席，共同見證台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標。
記者黃仁杰／高雄報導
2021-11-26 14:59:08｜2021-11-26 14:59:33
今日啟用的高鐵電車線維修工程車由高鐵提出設計概念、中鋼研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線車」二款新車。而車輛關鍵之車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力。
此外，車體設計依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，進一步確保高鐵營運安全，展現台灣製造的在地優勢。
高鐵董事長江耀宗表示，目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7%，各項維修工作自辦率更達91%，高鐵電車線維修工程車更是台灣高鐵「國車國造」的歷史新頁，同時建立各種人才培訓制度，為台灣軌道專才創造永續發展環境，更為軌道工業提前布局。
中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼開發及製造軌道工程車輛已累積20多年經驗，共承製台鐵、台北捷運、高雄捷運及高鐵公司等共計52輛軌道工程車。中鋼運用累積的技術量能，結合子公司中鋼機械的產製能力，將高鐵公司現有6款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」之兩款工程車，有助於提升高鐵公司的維修作業能力，此案從設計、製作、組裝到試車之國產化比例高達6成，不僅攜手國內優質廠商，也為台灣綠色交通永續發展做出實質貢獻。
台灣高鐵表示，未來與工研院合作的「轉向架走行測試設備（BRT）」以及與台灣車輛公司合作的「柴液型調度機關車」等成果將陸續完成，希望透過台灣高鐵的專業人才持續參與台灣鐵道技術進步、推動產業發展，成為國家社會不斷前進的動力。