網友最常喊身體哪裡痠痛？肩頸只排第三 這裡最不舒服
現代人工作家庭兩頭忙，尤其天氣一變化，就常聽到身邊人喊到處都很痠痛，這真是現代人的文明病！但大家碰到最容易痠痛的地方在哪裡？根據《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月來「痠痛」話題的網路聲量，發現網友五大最常不舒服的部位以「腿部」最多，其次是「手部」與「肩頸」。看到這裡，似乎身上有隱隱痠痛了，一起看看網友們推薦的舒緩絕招吧！
記者張勵德/綜合報導
2021-11-30 08:00:00
相較於上班族經常發生的肩頸痠痛，其實在居家防疫期間，很多人選擇在家裡伸展筋骨，或是到山上去走走，結果反而「腳痛」成了網友討論聲量最高的不舒服部位，竟有近1.5萬則討論。很多人在網路上發問：「健身後，腿真的痠爆，大家都怎麼克服？」等問題，引來熱心網友留言分享自己的小撇步，像是「練完一定要拉筋啊」、「泡熱水滿有用的」。
另一方面，聲量第三的「肩頸痠痛」，幾乎以經成為上班族的國病，長時間久坐打電腦，一旦姿勢不正確，肩頸痠痛的「症頭」馬上就找上身。另外，「腰部」和「背部」也高居第四及第五名，顯見高壓的工作讓人真的有夠苦惱。網友就經常提問「求救！肩頸痠痛到好厭世…到底該怎麼辦」，許多人都心有戚戚焉「求解+1」。直呼「根本是職災吧…腰真的好痠」。
但統計熱心網友針對肩頸痠痛提出的建議，熱議度最高的就是「穴道按摩」，不但促進血液循環更讓人肩頸放鬆，有人上按摩店、也有人直接買按摩器幫自己「鬆一下」。另外買貼布、找物理復健或是拔罐、瑜伽都有很多人建議。不過問題如果要從根本著手，大多數網友還是提醒，應該「維持正確姿勢」才是王道啊。如果真的遇上無法解決的痠痛，記得提醒大家，還是要去尋求專業醫師的檢查與建議，以免小病累積成大傷害喔。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，搜集今年8月15日至11月15日間社群網路、討論及新聞的內容而得到的結果。