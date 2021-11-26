超商冷凍食品驚見一排小孔！網友憂食安 真相原來真有用
民眾購買食品相當在意包裝是否妥善，有網友在PTT貼文發問「冷凍商品包裝有小孔」，內文提到在超商購買kk冷凍細薯條，最上層是密封狀態，某一邊卻有一排虛線小破洞，擔心食物因此跟空氣接觸，會有衛生疑慮，該文引起網友討論：「奇怪+1」、「我也不喜歡包裝有洞，這樣異味會跑進去」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-26 15:46:41｜2021-11-26 15:57:10
原PO發文提到，自己很少買冷凍商品，朋友解釋那排虛線小洞是易撕設計，但原PO擔心這樣食物會跟空氣接觸，有衛生疑慮，已詢問產品客服，但下班時間沒人接電話、上班時間也從未打通過。
網友則持兩派看法，有人認為「這樣就在跟空氣接觸不會太大驚小怪嗎」、「不是真空包裝的話是在緊張什麼」、「空氣沒事不會流動」；但也有不少人跟原PO有同樣顧慮：「我也不喜歡包裝有洞，這樣異味會跑進去」、「好市多的起司條也是好多洞，一直掉屑屑超崩潰」。
《NOWnews》記者實際走訪超商冷凍櫃，並未看見有冷凍食品包裝上有虛線孔洞，冷凍櫃中商品皆是採用密封包裝、側邊缺角設計，讓民眾便於撕開。
去電詢問被網友點名的龍鳳食品，食品進口商解釋，所謂的「一排虛線孔洞」並非易撕設計，而是為了裝箱排氣，避免冷凍食品裝箱運輸時「爆箱」，因此會有約0.1公分間距孔洞，用來排出袋內氣體。
由於間距極小，因此異物無法進入，至於消費者擔心異味入侵，由於零售通路冷凍櫃都是密封商品，不會有異味交叉影響。除非是買回家後，家中冷凍庫太雜亂，又無法在短期內吃完，若擔心氣味影響，可用夾鍊袋額外包裝一層。
國外也有冷凍食品官網說明「一排孔洞」用意，解釋這些小孔是包裝上的「迷你通風口」，可讓包裝內多餘的空氣，在封裝運出過程中排放出去。