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超商冷凍食品驚見一排小孔！網友憂食安　真相原來真有用

▲PTT網友到超商購買冷凍商品，驚見包裝上有一排虛線小洞，擔心食品會有衛生疑慮。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲PTT網友到超商購買冷凍商品，驚見包裝上有一排虛線小洞，擔心食品會有衛生疑慮。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-26 15:46:41｜2021-11-26 15:57:10

民眾購買食品相當在意包裝是否妥善，有網友在PTT貼文發問「冷凍商品包裝有小孔」，內文提到在超商購買kk冷凍細薯條，最上層是密封狀態，某一邊卻有一排虛線小破洞，擔心食物因此跟空氣接觸，會有衛生疑慮，該文引起網友討論：「奇怪+1」、「我也不喜歡包裝有洞，這樣異味會跑進去」。

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▲網友貼出購買的超商冷凍商品照片，擔心包裝上的一排虛線小孔會有衛生疑慮。（圖／取自《PTT》）
▲網友貼出購買的超商冷凍商品照片，擔心包裝上的一排虛線小孔會有衛生疑慮。（圖／取自《PTT》）
原PO發文提到，自己很少買冷凍商品，朋友解釋那排虛線小洞是易撕設計，但原PO擔心這樣食物會跟空氣接觸，有衛生疑慮，已詢問產品客服，但下班時間沒人接電話、上班時間也從未打通過。

網友則持兩派看法，有人認為「這樣就在跟空氣接觸不會太大驚小怪嗎」、「不是真空包裝的話是在緊張什麼」、「空氣沒事不會流動」；但也有不少人跟原PO有同樣顧慮：「我也不喜歡包裝有洞，這樣異味會跑進去」、「好市多的起司條也是好多洞，一直掉屑屑超崩潰」。

《NOWnews》記者實際走訪超商冷凍櫃，並未看見有冷凍食品包裝上有虛線孔洞，冷凍櫃中商品皆是採用密封包裝、側邊缺角設計，讓民眾便於撕開。

▲《NOWnews》記者實際走訪超商冷凍櫃，櫃內所有商品都是採用密封包裝、側邊缺角設計，虛線易撕設計已屬少見。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲《NOWnews》記者實際走訪超商冷凍櫃，櫃內所有商品都是採用密封包裝、側邊缺角設計，虛線易撕設計已屬少見。（圖／記者黃韻文拍攝）

去電詢問被網友點名的龍鳳食品，食品進口商解釋，所謂的「一排虛線孔洞」並非易撕設計，而是為了裝箱排氣，避免冷凍食品裝箱運輸時「爆箱」，因此會有約0.1公分間距孔洞，用來排出袋內氣體。

由於間距極小，因此異物無法進入，至於消費者擔心異味入侵，由於零售通路冷凍櫃都是密封商品，不會有異味交叉影響。除非是買回家後，家中冷凍庫太雜亂，又無法在短期內吃完，若擔心氣味影響，可用夾鍊袋額外包裝一層。

國外也有冷凍食品官網說明「一排孔洞」用意，解釋這些小孔是包裝上的「迷你通風口」，可讓包裝內多餘的空氣，在封裝運出過程中排放出去。

▲國外食品包裝可見一排小孔，目的是為了排放包裝袋內多餘的空氣。（圖／取自Alexiafoods官網）
▲國外食品包裝可見一排小孔，目的是為了排放包裝袋內多餘的空氣。（圖／取自Alexiafoods官網）
 

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