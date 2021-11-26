聯合國消除對婦女暴力國際日　全球街頭示威遊行

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智利、墨西哥和委內瑞拉預計也會有示威人士走上街頭。
在土耳其伊斯坦堡，數以百計抗議人士敦促政府應重新加入國際保護婦女條約，但鎮暴警察動用催涙瓦斯驅趕示威群眾，和平遊行變調。
土耳其政府在今年初退出「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），理由是內容主張的兩性平權原則會損及傳統家庭價值；土國政府這項舉動惹怒女權運動人士。
人權團體表示，土耳其今年至今，已有345名婦女遇害。
法新社報導，西班牙今年以來有37名婦女遭伴侶或前伴侶殺害；2003年至今則有1118名婦女遇害。西國政府在2003年開始作相關統計。
2004年，西班牙國會以壓倒性票數通過歐洲打擊性別暴力的首部專法。
如今西班牙政府已將對抗家暴列為優先施政要務；今天民眾在馬德里、巴塞隆納街頭遊行，顯現一片紫色旗海；而在瓦倫西亞（Valencia）、塞維亞（Seville）等城市也有集會遊行。
西班牙社會勞工黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）在推特發文說：「消除性別暴力是國家優先要務。只有杜絕針對女性的所有暴力行為，我們才是一個有正義的社會。」
根據聯合國婦女組織（UN Women），全球各地有近1/3的婦女曾遭受身體或性暴力，痛下毒手的大多是熟人。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101126