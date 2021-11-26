美議員「台灣共和國」氣炸北京！中國官媒：世上沒這地方
▲美國共和黨眾議員梅斯抵台後，在社群網站上發文，表示「剛剛降落在台灣共和國」。（圖／擷取自推特）
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▲美國共和黨眾議員梅斯抵台後，在社群網站上發文，表示「剛剛降落在台灣共和國」。（圖／擷取自推特）
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-26 14:36:19
美國眾議員高野(Mark Takano, D-CA)25日晚間率跨黨派的參眾議員團搭乘行政專機抵台，展開為期2天的訪問行程，同行的共和黨眾議員梅斯(Nancy Mace, R-SC)抵台後，更在臉書、推特發文表示「剛剛降落在台灣共和國」(Just touched down in the Republic of Taiwan)，引發熱議。此言再度讓北京氣炸，中國官媒《海峽衛視》節目《今日海峽》甚至怒嗆：「世界上沒有這個地方」。
綜合媒體報導，美國聯邦眾議員高野、絲拉金(Elissa Slotkin, D-MI)、歐瑞德(Colin Allred, D-TX)、潔卡珀絲(Sara Jacobs, D-CA)及梅絲，11月25日至26日到訪台灣，將與政府高層就台美關係、區域安全等議題進行討論。
近期美國官員、議員接連訪台，一再觸動北京敏感神經，而梅斯的「台灣共和國」言論更是讓北京跳腳。對此，《今日海峽》在官方臉書上打下：「這位美國人，可以問問蔡英文，敢不敢說歡迎來台灣共和國？」還加註了「世界上沒有這個地方」、「麥來亂」等標籤。
此外，包含《環球時報》在內的其他中國官媒，也紛紛以「竄訪」等字眼，形容美國議員們此次的台灣行，並引用所謂「島內網友」的回應，諷刺美台高層互動，有如詐騙集團與餵不飽的狼共舞，醜陋的一面，下場自己想想。 ▲梅斯的「台灣共和國」言論讓北京氣炸，官媒開轟。（圖／擷取自今日海峽臉書）
在引述台媒有關美國跨黨派議員，將赴台灣國防部退輔會拜會一事時，《環時》並將「國防部」3個字以馬賽克馬掉，拒絕以國家等級稱呼台灣。
▲中國官媒之一的《環球時報》以「竄訪」等字眼形容此事。（圖／擷取自環球時報）