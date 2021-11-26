公司只求別談戀愛！韓團EPEX未成年出道　訴苦學校沒朋友

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EPEX出道至今近半年，AYDEN坦言最不習慣的事情，就是「分不清楚現在是白天還晚上」，他解釋：「因為都在準備練習、拍攝，但不只有我們啦，在韓國的演藝圈、偶像們，幾乎都是這樣的工作型態，我們會努力適應時差！」
聊到師兄CIX，KEUM透露在他們還是練習生時期，師兄們就會不時給建議、請吃飯，而現在不管是誰，只要有一團出專輯，彼此都會好好聽完，以及給反饋與加油，WISH表示：「前輩還有說，出道的時候一定要記得初心，所以我們每次工作，都會把這件事放在心上，因為這是他們的經歷與建言，我們會牢牢記住『保持初心』這句話。」
EPEX八位成員年紀相仿，MU跟KEUM現在也是高中同班同學，所以大家總是心意相通，共通點就是默契好，「說一句話就能懂的那種，是我們的魅力之一，你懂我我懂你那樣！」他們每天也會花3小時辯論閒聊，最近一次的話題是「吸管到底是1個洞還是2個洞」，YEWANG笑說，他們也不知道為何會開啟這詭異話題，隊長補充：「然後每次到最後，我們都沒有結論。」
今年18歲的MU跟KEUM，因為小小年紀就當藝人，坦言在學校朋友不多，好在他們同班，是室友也是最好的朋友，也因如此2人更加照顧彼此，「能一起上學是很幸福的事情，不管在哪，24小時都在一起，我們感情很密切」。
EPEX畢竟剛出道，問起公司有無下不能使用手機、回家時間等規定，WISH表示只有被下「禁愛令」，但他解釋大家剛出道，現階段也不會談戀愛，已經說好會按照規矩走，那公司何時會解除禁令？全員笑說：「祕密喔！但其實我們也沒特別規定啦，可能等事業成功後再問看看公司。」
WISH身為隊長，也是唯一一位成年成員，他笑說管理弟弟們辛苦，因為大家的價值觀不同，「有時候很難集中意見！」但他自豪表示：「我漸漸能把這麼難的工作消化很好，我這方面好像滿厲害的。」他也說，除了A-MIN跟AYDEN愛搞怪，其他人心智成熟，所以帶領團隊說不上太辛苦。
訪問最後，大家感謝台灣歌迷的支持，透露有粉絲建議他們去台灣的話，一定要去台北跟淡水，成員表示等疫情好轉後，一定會去台灣找大家，「請大家再等一下下！我愛你們！」EPEX新專輯《BIPOLAR Pt.2 : Prelude of Love》已在台數位上架。