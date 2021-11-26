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綠公投宣講南部較熱？林飛帆：攸關台灣發展、不會分南北

▲民進黨副秘書長林飛帆表示，黨內不會去分南部或北部，當然在各地都希望能夠爭取最大的支持，這是最重要的目標（圖／記者黃宣尹攝影，2021.11.26）
▲民進黨副秘書長林飛帆表示，黨內不會去分南部或北部，當然在各地都希望能夠爭取最大的支持，這是最重要的目標（圖／記者黃宣尹攝影，2021.11.26）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-26 15:05:27｜2021-11-26 15:08:47

為正面迎戰年底公投，民進黨持續舉辦公投說明會，有報導指出，南部的反應較北部更熱，也因此北、中、南、離島等地分別的反應也持續受到關注。民進黨副秘書長林飛帆表示，黨內不會去分南部或北部，當然在各地都希望能夠爭取最大的支持，這是最重要的目標；民進黨台北市黨部主委吳怡農則說，宣講的目標除了希望讓所有人知道口號，也要知道口號「四個不同意」背後的意義，是支持台灣的發展。

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談及公投宣講，林飛帆表示，我想黨內不會去分南部或北部，當然在各地都希望能夠爭取最大的支持，這是最重要的目標。年底四項公投案攸關國家未來發展，都是很重要的政策議題，希望大家能夠有更多充分時間跟資訊，回歸到背後代表的意涵、對台灣重要的意義，從這角度思考，看看未來要如何決定國加方向。

林飛帆說，不管是美豬、三接、核四，其實都是攸關台灣，不管台美關係，或能源主型上更進一步非核減媒等，這都是非常重要的政策，希望大家能夠有充分資訊，進而能審慎做決定。

林飛帆強調，希望每一位朋友都出來投票，公投民主是過去長期堅持的成果，希望代議民主之外，人民有更多工具能夠共同決定國家政策。

林飛帆也說，發現不只是南部，北部反應也很熱，他到與副總統賴清德也去澎湖，明天他則會去馬祖，「我的觀察是，不管南、北、離島氣氛都很好」。

吳怡農則說，他看到的是，許多民眾都希望公投過程中討論更理性，這也是為甚麼林飛帆跟他，還有黨部同仁都在盡力把正確訊息分享出去，讓大家知道除了口號之外，也要了解「四個不同意」其實是支持台灣的發展。

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