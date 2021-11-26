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李安卸任金馬執委會主席　接手「大師級」人選曝光

▲攝影大師李屏賓（右）將接任金馬執委會主席，李安（左）則喊話希望金馬獎要繼續保持公平、開放的精神。（圖／翻攝金馬影展臉書）
▲攝影大師李屏賓（右）將接任金馬執委會主席，李安（左）則喊話希望金馬獎要繼續保持公平、開放的精神。（圖／翻攝金馬影展臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-26 15:49:53

第58屆金馬獎即將於明（27）日登場，連續擔任2任、共4年台北金馬影展執行委員會主席的李安將在明年初功成身退，經過董事會議後，基金會董事長朱延平即對攝影大師李屏賓提出邀請，對方也欣然答應。李屏賓日前剛從美國返台，目前正在主健康管理，他透過電話感謝大家的肯定，也自覺責任重大。

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李安表示：「金馬獎的價值無可取代。我希望金馬獎要繼續保持公平、開放的精神，以及對電影人的熱情、尊重。很感謝李屏賓接受請託，承擔主席重任，他的電影成就在國際上有目共睹，在華語電影圈不僅人緣好，更備受敬重，加上對金馬獎的瞭解與支持，一定能在既有的穩健基礎上，帶領金馬執委會持續進步。以後只要有機會，我也一定會回來參與金馬獎。」

▲李安拍攝2部片憶起已逝世的父親。（圖／LiTV、世銓提供）
▲李安對金馬獎盡心盡力。（圖／資料照） 
對此李屏賓表示：「李安導演對金馬執委會有很深厚的感情，幾度認真跟我討論接棒主席的可能，也謝謝電影基金會的肯定，這個責任很重，除了盛情難卻，我覺得也該回饋培養我的地方。很榮幸有機會替電影界服務，我非常信賴金馬團隊的專業能力，請大家多多指教。」

▲ 第57屆金馬獎星光紅毯 李屏賓。（圖／NOWnews影像中心，2020.11.21）
▲ 李屏賓是知名攝影大師，海內外獲獎無數。（圖／資料照）
李屏賓至今已獲得7座金馬獎最佳攝影，也是此項目的紀錄保持人，還曾在坎城影展與柏林影展獲得個人獎。除了與侯孝賢、王家衛、王童、許鞍華、張艾嘉、姜文、譚家明等導演合作外，觸角也伸向國際，參與是枝裕和、陳英雄、吉爾布都等人的電影。對於提攜新人也不遺餘力。2009年金馬影展曾以他為焦點影人並出版專書〈光影詩人李屏賓〉，2016年紐約現代藝術博物館也為他舉辦專題影展，他也曾擔任2016到2020年台北電影節主席。

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