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鬼才黃明志返大馬！自曝途中經過珠海　遭公安扣押7小時

▲創作鬼才黃明志，透露曾經過大陸珠海遭扣押7小時。（圖／亞洲通文創提供）
▲創作鬼才黃明志，透露曾經過大陸珠海遭扣押7小時。（圖／亞洲通文創提供）

中央社

2021-11-26 16:30:45

（中央社記者張若瑤台北26日電）大馬創作鬼才黃明志，因一曲「玻璃心」引發熱議，他早前當背包客經由港澳轉進中國，卻在珠海的拱北海關被扣押了7小時，攝影機還一度被沒收。黃明志錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享人生壯遊中最難忘的故事。

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黃明志2008年曾從台灣飛香港，然後經澳門、珠海、廣州等11個城市返回馬來西亞，並一路拍攝旅程，欲製作「我要回家」紀錄片，身穿印有「我要回家」字樣的T-shirt。黃明志經由港澳進入中國時，在珠海的拱北被海關攔住，質疑他從事反政府工作，當下沒收攝影器材，還將他與友人關起來。

不明白為什麼被抓，黃明志強調自己「遊客」身分，同時質疑公安意圖：「我一直嗆他，說我很餓，還把他名字抄下來。」最後查無可疑事證，黃明志在7個小時後終於被放行，而攝影器材只能交由另一位朋友攜帶離開海關，轉由「坐飛機」入境。

後來，黃明志曾兩度進出拘留所，他希望這輩子都不要再有這樣的經歷，「在裡面，1分鐘像1年這麼久」。黃明志覺得自尊全無，像動物一樣被管理著，但最難受的卻是走出拘留所的那一刻，「你會看到平時稱兄道弟的人，突然間跟你劃清界線」。

馬來西亞民風保守，沒有台灣這種不平則鳴的風氣，黃明志會透過自己的作品或網路平台，把他認為不公平的事講出來，「當下我也沒有想到敢或不敢，是應該不應該或者我想做不想做而已」。

黃明志認為，「創作人應該保持幼稚的心，才可以把態度表達出來」。如果個性太成熟就會想很多，這個不能聊，那個也不要提，「成熟另一個同義詞就是『怕死』，創作人不能怕死啊！」

爺爺幫他取了現在這個名字，想的是「非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠」。對黃明志來說，事情的判斷不是以錢為前提，「錢當然要賺啦！才有收入，只是不要什麼都只為了錢去做」。

在台灣唸書6年，黃明志學到最深刻的文化，就是台灣人為了賺錢不用睡覺，1天有16到18小時都在工作，「很賣命，沒有在跟你開玩笑」。同樣的工作環境若在馬來西亞，大概員工都已經離職光了。

黃明志真的一天到晚在club裡和比基尼辣妹混嗎？為何有人稱他是「網路粗口低俗歌手」？人生第一首歌曲寫的又是怎樣故事？心中最柔軟的一塊在哪？這些內容將在26日的「空中小客廳」（https://reurl.cc/px0dmZ）節目播出。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」，除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。

更多內容請搜尋「中央社好Pod」（https://reurl.cc/ox2ddM），或上各大Podcast平台收聽。（編輯：唐聲揚）

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