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曝光音樂圈黑洞「一手轉一手」　孫德榮向華納求償1億

▲孫德榮為了維護錄音著作權，26日來北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
▲孫德榮為了維護錄音著作權，26日來北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-26 16:18:17｜2021-11-26 16:21:09

喬傑立創辦人孫德榮槓上華納唱片，指華納音樂版權部對喬傑立著作權銷售分潤資訊不透明，導致喬傑立不知損失多少授權金，故提起民事訴訟求償1億元。台北地院今（26）日開庭審理，孫德榮曝光音樂圈黑洞，指台灣華納將流行歌曲「一手轉一手」稀釋詞曲創作者、錄音製作權者的權益，台灣華納卻回這是「業界慣例」，他說，打官司也算是娛樂圈的轉型正義。

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▲5566高雄巨蛋演出資訊。（圖／華貴娛樂提供）
▲孫德榮捧紅包括5566等多個當紅偶像團體。（圖／華貴娛樂提供）
孫德榮手上擁有400多首流行歌曲，其中300多首歌，包括：5566、7朵花、183Club、KONE的專輯，以及MVP情人、紫禁之巔等偶像劇歌曲授權給台灣華納。孫德榮說，過去3年多，他在中國大陸打官司維護錄音著作權，過程中才知道這些歌曲這麼值錢，也才發現台灣華納將歌曲授權給香港華納，香港華納又轉授權中國騰訊音樂，騰訊再授權網易雲，洗了不知道N手，根本是音樂圈黑洞。

▲孫德榮為了維護錄音著作權，26日來北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
▲孫德榮為了維護錄音著作權，26日來北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.26）
孫德榮說，今（2021）年自行跟KKbox簽約就有90萬進帳，另跟中國大陸簽約1年就有50萬人民幣，合計約350萬新台幣，這些歌曲都是後期版權，如果往前推算當紅時期獲利恐翻更多倍，但台灣華納過去13年只預付1000萬元。

孫德榮說，之前他開記者會後遭華納嗆告，他等了8個月都沒看到華納提告，華納不告，喬傑立來告；今天能打這件官司是因為手上有400多首歌，有資料庫、有收入可以跟華納打官司，但很多詞曲創作人一輩子可能只有20、30首歌，怎麼可能打官司，打官司費時費力又費錢，他這次求償1億元還要先付90萬元裁判費。

孫德榮認為，無法接受華納用「業界慣例」的說法來掩飾，這代表國際唱片圈都這樣做，但應該回歸正義、公平、公正，「我們該拿多少收益，就應該是我們該得到的」，不能因為華納是國際公司透過海外分公司相互讓渡合約，稀釋他們權益，這是一件不公平的事情。

華納音樂委任律師否認有詐欺情事，包括簽署授權新合約而得知較高授權金等情事。法官諭知明年1月19日再開庭。

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