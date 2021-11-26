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鳴按喇叭爆衝突！2貨車司機當街互毆　警方到場下場曝

▲2名貨車司機當街開打，被警方依法裁罰。（圖／讀者提供）
▲2名貨車司機當街開打，被警方依法裁罰。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 16:08:59｜2021-11-26 17:10:36

貨車司機當街開打！25日下午，高雄前鎮區金福路，有2名大貨車司機當街互毆，被附近民眾拍下PO網，警方獲報後趕抵現場，發現是35歲的劉姓司機、56歲的黃姓司機，因雙方互按喇叭導致誤會，進而爆發肢體衝突，雖然雙方事後也不再計較，但當街開打行為已經觸法，被警方依違反社維法、道路交通管理處罰條例裁罰。

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據警方調查，當時劉男的貨車在黃男後方，劉男認為前方行駛太慢，於是鳴喇叭催促，而黃男則誤以為是同行友人「打招呼」，因此也按了聲喇叭回應，此舉讓劉男誤以為是挑釁，雙方因而下車理論，結果一言不合當場開打。

▲2名貨車司機當街開打，被警方依法裁罰。（圖／讀者提供）
▲2名貨車司機當街開打，被警方依法裁罰。（圖／讀者提供）
警方獲報後到場，雖然2人已握手言和，但當街開打影響社會觀感，且2人將車子丟在一旁不顧，妨礙他人通行，也觸犯道路交通管理處罰條例，因此將2人依法裁罰。對此警方也呼籲，如發生行車糾紛請務必報案，切勿因一時情緒控管不佳，造成更嚴重的後果。（編輯：林盈君）

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