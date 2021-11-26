鳴按喇叭爆衝突！2貨車司機當街互毆 警方到場下場曝
貨車司機當街開打！25日下午，高雄前鎮區金福路，有2名大貨車司機當街互毆，被附近民眾拍下PO網，警方獲報後趕抵現場，發現是35歲的劉姓司機、56歲的黃姓司機，因雙方互按喇叭導致誤會，進而爆發肢體衝突，雖然雙方事後也不再計較，但當街開打行為已經觸法，被警方依違反社維法、道路交通管理處罰條例裁罰。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 16:08:59｜2021-11-26 17:10:36
據警方調查，當時劉男的貨車在黃男後方，劉男認為前方行駛太慢，於是鳴喇叭催促，而黃男則誤以為是同行友人「打招呼」，因此也按了聲喇叭回應，此舉讓劉男誤以為是挑釁，雙方因而下車理論，結果一言不合當場開打。
警方獲報後到場，雖然2人已握手言和，但當街開打影響社會觀感，且2人將車子丟在一旁不顧，妨礙他人通行，也觸犯道路交通管理處罰條例，因此將2人依法裁罰。對此警方也呼籲，如發生行車糾紛請務必報案，切勿因一時情緒控管不佳，造成更嚴重的後果。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110