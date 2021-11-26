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無懼疫情！飯店靠餐飲反攻　鮭魚蓋飯、松露鮑魚都上桌

▲不懼疫情！飯店靠餐飲反攻，鮭魚蓋飯、松露鮑魚都上桌。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲不懼疫情！飯店靠餐飲反攻，鮭魚蓋飯、松露鮑魚都上桌。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-26 16:33:30

雖著國內疫情趨緩，以及各項餐飲防疫措施的放寬，帶動國內消費的增長，各大飯店的餐廳人氣也逐漸回溫，有越來越多的民眾願意出門聚餐、用美食佳餚好好犒賞自己，業者為了提升競爭了，也紛紛搬出美食壓箱寶來搶客，JR東日本大飯店自助餐廳鉑麗安全餐期開放預約，台北新板希爾頓酒店也推出各種海鮮創意料理來搶客。

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JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，保留了道地日本風味，由擁有東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際飯店等料理主廚經驗的料理長芦浦隆二來坐鎮，跳脫與其他飯店不同的自助餐廳風格，不只裝潢擺設有日系巧思，還有一道道其他飯店見不到的風味料理。

▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，走濃厚日式風格。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，走濃厚日式風格。（圖／記者劉雅文拍攝）
除了基本的日式生魚片、握壽司相當新鮮美味之餘，自助餐台上還有宮城料理鮭魚親子蓋飯，不同於一般的醋飯，蓋飯使用的是鮭魚高湯熬煮出來的米飯，每一粒米都吃得到鮭魚的鮮甜味道，上頭還放上鮭魚片跟鮭魚卵，讓人會忍不住一口接著一口，堪稱招牌必吃清單之一。

▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，保留了道地日本風味，宮城料理鮭魚親子蓋飯堪稱必吃清單之一。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，保留了道地日本風味，宮城料理鮭魚親子蓋飯堪稱必吃清單之一。（圖／記者劉雅文拍攝）
另外，還有台灣較少見的東北味，像是秋田縣的鄉土料理米棒鍋，是將米飯搗碎捏成棒狀烤熟後，再切片融煮入鍋，湯底散著濃厚香氣，湯頭入口後則是相當清爽。

除了基本的日式料理外，自助餐台也有義式起司燉飯、墨西哥捲餅等中西多方合併，料理長芦浦隆二也提到，之後會不定時更換主題餐點內容，但大致上不變的方向還是希望以發揚日本美食為主，帶給台灣消費者各種不同的日系料理。

▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，特色料理和牛麻婆豆腐。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，特色料理和牛麻婆豆腐。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，特色甜點毛豆麻糬。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲JR東日本大飯店內的自助餐廳鉑麗安，特色甜點毛豆麻糬。（圖／記者劉雅文拍攝）
另一邊，台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳，也端出各式好料準備用香味來吸客，尤其是主打各式創意海鮮料理，像是「黑鑽松露蒸南非鮑」，滿滿的松露包裹著新鮮鮑魚的鮮甜，帶給舌尖全新感受，另外還有「金沙麥片大虎蝦」，一隻隻大虎蝦跟金沙麥片結合，達到鮮味與口感的雙重饗宴。

其他像是「黑蒜蟲草燉土雞」、「古法荔茸鮮干貝」、「金沙蒜香脆皮雞」、「黑金流沙包」等，都是饕客們不可錯過的美味佳餚，現在搭配「虎年團圓宴」除夕圍爐專案，除了中式經典佳餚外，飯店業者還請來舞獅開場、樂團演出、傳統攤販，讓民眾體驗豐富趣味。

▲台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「黑鑽松露蒸南非鮑」，滿滿的松露包裹著新鮮鮑魚的鮮甜，帶給舌尖全新感受。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「黑鑽松露蒸南非鮑」，滿滿的松露包裹著新鮮鮑魚的鮮甜，帶給舌尖全新感受。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「金沙麥片大虎蝦」，一隻隻大虎蝦跟金沙麥片結合，達到鮮味與口感的雙重饗宴。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳「金沙麥片大虎蝦」，一隻隻大虎蝦跟金沙麥片結合，達到鮮味與口感的雙重饗宴。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

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