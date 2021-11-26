公車上奪刀護乘客、帶長者就醫幫掛號！253人獲頒金安獎

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今年接受表揚的253名金安英雄中，有許多感人的事蹟。新北市優良職業駕駛陳金峰有26年資歷，曾奮勇奪下醉漢揮舞的手中鐮刀，保護全車乘客的安全。
陳金峰說，他是在民國107年時，於台北開往板橋的公車上，發現有一名醉漢手持鐮刀在車上亂揮舞，當時車上乘客很多，他只想到不能讓乘客受傷，立即將公車停靠路邊，走到醉漢旁尊稱大哥並請對方有話好說，同時趁醉漢不注意時，搶下鐮刀並馬上報警，等警方將醉漢帶離後，再繼續行駛公車。
花蓮縣計程車職業優良駕駛丁輝雄平時在瑞穗車站排班載客，當載獨居長者到醫看診時，還幫忙掛號並取藥。丁輝雄說，鄉下地方很多年輕人都到都市工作，老人獨居在家，他是原住民，有些原民長者在就醫時有溝通困難，他願意當老人家與醫生的橋梁，也樂在其中。
新北市績優交通警察吳鎮宇曾在處理交通事故時，意外在肇事車輛內查獲毒品海洛因及手槍、子彈，也曾在交通要道發現拋錨公車，馬上通報支援警力，合力將公車推至路邊，短時間內就紓解車流，獲民眾好評。吳鎮宇說，他希望專注交通事務，讓民眾都能行得安全及順暢，也希望民眾不要以為交通警察只是開罰單或找麻煩。
76歲的蔡林春，從民國83年起就擔任新北市江翠國小導護志工，至今27年，經歷5任校長，有人問她要做志工到何時，她說要做到不能動，因為能動就是福。台中市績優義勇交通警察吳麗英患有肺腺癌，身體狀況好轉後，仍主動協助勤務交管；新竹縣績優義交宋福萊常自願犧牲假期配合執勤，讓假日遊客較多的台3縣重要路口的交通順暢。（編輯：管中維）