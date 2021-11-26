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公車上奪刀護乘客、帶長者就醫幫掛號！253人獲頒金安獎

▲公車上奪刀護乘客、帶長者就醫幫掛號！253人獲頒金安獎。（中央社）
▲公車上奪刀護乘客、帶長者就醫幫掛號！253人獲頒金安獎。（中央社）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 16:22:23

（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部今天舉行「110年金安獎頒獎典禮」，表揚253名金安英雄，其中有公車駕駛勇奪醉漢手上的刀保護乘客，也有計程車司機帶獨居長者就醫，還幫忙掛號及取藥。

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交通部道安委員會執行秘書吳木富說，金安獎是交通安全的最高榮譽，也是交通安全的奧斯卡獎，每年舉辦一次，針對表現好的地方政府、企業團體、NGO及優良駕駛導護、老師、交通警察及義交，對他們貢獻給予最高的榮譽及感謝。

今年接受表揚的253名金安英雄中，有許多感人的事蹟。新北市優良職業駕駛陳金峰有26年資歷，曾奮勇奪下醉漢揮舞的手中鐮刀，保護全車乘客的安全。

陳金峰說，他是在民國107年時，於台北開往板橋的公車上，發現有一名醉漢手持鐮刀在車上亂揮舞，當時車上乘客很多，他只想到不能讓乘客受傷，立即將公車停靠路邊，走到醉漢旁尊稱大哥並請對方有話好說，同時趁醉漢不注意時，搶下鐮刀並馬上報警，等警方將醉漢帶離後，再繼續行駛公車。

花蓮縣計程車職業優良駕駛丁輝雄平時在瑞穗車站排班載客，當載獨居長者到醫看診時，還幫忙掛號並取藥。丁輝雄說，鄉下地方很多年輕人都到都市工作，老人獨居在家，他是原住民，有些原民長者在就醫時有溝通困難，他願意當老人家與醫生的橋梁，也樂在其中。

新北市績優交通警察吳鎮宇曾在處理交通事故時，意外在肇事車輛內查獲毒品海洛因及手槍、子彈，也曾在交通要道發現拋錨公車，馬上通報支援警力，合力將公車推至路邊，短時間內就紓解車流，獲民眾好評。吳鎮宇說，他希望專注交通事務，讓民眾都能行得安全及順暢，也希望民眾不要以為交通警察只是開罰單或找麻煩。

76歲的蔡林春，從民國83年起就擔任新北市江翠國小導護志工，至今27年，經歷5任校長，有人問她要做志工到何時，她說要做到不能動，因為能動就是福。台中市績優義勇交通警察吳麗英患有肺腺癌，身體狀況好轉後，仍主動協助勤務交管；新竹縣績優義交宋福萊常自願犧牲假期配合執勤，讓假日遊客較多的台3縣重要路口的交通順暢。（編輯：管中維）

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