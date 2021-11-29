房市／第一名換人當　興富發擠下壽險業穩坐不動產投資王

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興富發集團除了以總投資金額高達339億元擠下由壽險業蟬聯2年的年度投資王寶座，更是已連續6年位居前五名買方的紀錄，其投資區域涵蓋新莊副都心、桃園捷運A7站、桃園高鐵特定區、台中七期重劃區、台南及高雄。其中單筆交易金額最高的是以85.27億元買下新莊副都心3280坪的商業土地。投資產品除土地外也跨足商場，以23.5億元買下國產實業位於高雄的悅誠廣場五成產權。
去年宣布加碼不動產市場的新光人壽躍升第二名，成為今年最積極布局的壽險業者，合計總投資金額高達196億元，投資產品以純辦、廠辦、地上權為主，包含以92.89億元買下中華開發辦公大樓、以56.4億元買下3棟新竹萊恩廣場，此外也有3筆的地上權，分別以44億元權利金標下2筆北士科地上權案、以及3.03億元權利金標下高雄市前金區地上權案。
柯宏安表示，資金充足、低利率、產業需求強勁、企業多元布局下，土地與商用不動產整體不動產市場已連續4年破2千億關卡，今年市場交易也已達2949億元，有望破3千億大關。在住宅市場熱絡下，土地原料仍是主戰場，五大買方以建商為多，且佈局趨勢明顯由北往南擴張，在台北土地取得成本高且不易有大面積土地下，驅使大型建商往中南部鎖定較有千坪大基地的成熟商圈或是新重劃區；辦公產品也因台北的租金投報率不易提升，且整棟大樓釋出少，讓壽險業近年因不易找到單純長期收益型的商辦產品，進而轉戰台北市中心以外，像是內科、或新北市、新竹等區域。