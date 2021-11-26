若台灣出現突發事態？日外相：日本將撤僑、已擬萬全措施
日本外務大臣林芳正日前受訪時被問及外交抵制北京冬季奧運、中國家主席習近平訪日和台海議題等問題。對此，林芳正向媒體透露，如果台灣出現突發事態，日本政府已經擬定萬全準備，並說明礙於外交因素無法透露詳細內容，僅稱一般而言會撤離在台灣的日本人。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-26 16:47:22
台海問題近來成為國際外交焦點，林芳正25日接受日本《共同社》訪問，談及中國國家主席習近平將作為國賓訪問日本、台海和平與穩定等問題。談及台海議題時，林芳正被問到日本如何應對台灣可能出現的突發事，他指出目前日本政府已擬定應對任何事態的萬全措施，包含撤離日本人在內，但有鑑於此事的性質，並未進一步說明具體策略。
林芳正強調，台海和平與穩定對日本和國際社會都至關重要，期待台灣問題通過對話和平解決，至於提到日本與中國關係，林芳正則稱未來將會繼續推進與同盟國美國合作，呼籲中國履行作為大國的責任，並稱習近平訪日一事目前尚未協調具體日程。
此外，中國即將舉行的北京冬奧，但無法平息網球女將彭帥、新疆再教育營等人權議題有關的爭議，使不少國家有意進行外交抵制，林芳正則稱日本政府現階段未有決定，將於合適的時期綜合考量才能做出判斷；不過中國外交部日前則稱，中日雙方於支持對方舉辦奧運上具有共識，北京已全力支持日本舉行東京奧運，日本該有基本信義同樣支持北京冬奧。