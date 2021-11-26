篠崎泫渴望轉戰戲劇圈　羞喊「創業型」男生最迷人

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篠崎泫透露目前手邊工作緊湊，除了接通告、拍攝YouTube影片之外，空閒時間還要開直播與粉絲交流，所以其實沒有太多時間休息，不過如果有機會，她希望未來能接下戲劇：「我最想嘗試的就是內心戲，可以表露情感的那種。」也期盼YouTube頻道，能獲得更多的粉絲訂閱、關注。而非常注重外表的篠崎泫，坦言還有一個夢想，就是可以創立有關「美」的個人品牌：「我很喜歡美的東西，像是彩妝、化妝品或是漂亮的穿搭。」還笑說非常喜歡創業型的男生：「因為我也希望30歲之後，我已經擁有自己的事業了，所以創業起家的男生特別吸引我。
篠崎泫近來邀請谷阿莫上自己的頻道，讓影評轉職成化妝師，幫助篠崎泫挑戰手遊《天堂M》遊戲角色神聖劍士！對於化妝技術一流的篠崎泫而言，谷阿莫在修容方面表現特別好，不過眼影部分則需要加強：「他把眼影化在我的黑眼圈上，這樣不是會變得更深嗎？」雖然以女生來說可能不及格，不過篠崎泫坦言若是依照「鋼鐵直男」的標準，會給對方70分，也稱讚谷阿莫很細心，至於未來會不會要求男友幫忙化妝，篠崎泫笑說還是比較相信自己的技術。
小小年紀就出道的篠崎泫，雖然在女團訓練期間曾上過戲劇課，不過後來演藝事業多以通告藝人為主，她希望能在未來能有機會轉戰戲劇圈，加上這次受到《天堂M》的影響，邀請谷阿莫一起嘗試轉職，讓她更有自信尋找如何跨出第一步。