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篠崎泫渴望轉戰戲劇圈　羞喊「創業型」男生最迷人

▲篠崎泫坦言想轉戰戲劇圈，認為創業型的男生最迷人。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫坦言想轉戰戲劇圈，認為創業型的男生最迷人。（圖／篠崎泫IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-26 19:00:00

28歲的藝人篠崎泫擁有台日混血血統，深邃的五官和姣好的臉蛋令人稱羨，因緣際會下加入女團Twinko後，獲得發片的機會，正式踏進演藝圈。篠崎泫近年將重心放在經營YouTube頻道，日前還邀請知名影評谷阿莫，嘗試轉職成化妝師不過對她而言，目前最想轉戰的領域就是戲劇圈，也透露創業型的男生最吸引她。

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▲篠崎泫擁有台日混血血統。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫擁有台日混血血統。（圖／篠崎泫IG）
篠崎泫學生時期曾加入熱舞社，本身外型就相當亮眼的她，加上精湛的舞技又更具魅力，讓許多同學對她深深著迷，當時在無名小站上，也有累積一定的人氣。篠崎泫透露加入女團Twinko的契機，是有次和朋友去KTV時被一名錄音師挖掘，於是就被邀請去錄製Demo，剛好對方當時想籌備一間經紀公司，想培養女團，所以就順利出道，獲得發行專輯、上節目等機會。

▲篠崎泫（右上）由女團Twinko出道，右下為可青，左上張語噥，左下徐凱希。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫（右上）由女團Twinko出道，右下為可青，左上張語噥，左下徐凱希。（圖／篠崎泫IG）
篠崎泫透露目前手邊工作緊湊，除了接通告、拍攝YouTube影片之外，空閒時間還要開直播與粉絲交流，所以其實沒有太多時間休息，不過如果有機會，她希望未來能接下戲劇：「我最想嘗試的就是內心戲，可以表露情感的那種。」也期盼YouTube頻道，能獲得更多的粉絲訂閱、關注。而非常注重外表的篠崎泫，坦言還有一個夢想，就是可以創立有關「美」的個人品牌：「我很喜歡美的東西，像是彩妝、化妝品或是漂亮的穿搭。」還笑說非常喜歡創業型的男生：「因為我也希望30歲之後，我已經擁有自己的事業了，所以創業起家的男生特別吸引我。

▲篠崎泫希望能創立有關「美」的個人品牌。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫希望能創立有關「美」的個人品牌。（圖／篠崎泫IG）
篠崎泫近來邀請谷阿莫上自己的頻道，讓影評轉職成化妝師，幫助篠崎泫挑戰手遊《天堂M》遊戲角色神聖劍士！對於化妝技術一流的篠崎泫而言，谷阿莫在修容方面表現特別好，不過眼影部分則需要加強：「他把眼影化在我的黑眼圈上，這樣不是會變得更深嗎？」雖然以女生來說可能不及格，不過篠崎泫坦言若是依照「鋼鐵直男」的標準，會給對方70分，也稱讚谷阿莫很細心，至於未來會不會要求男友幫忙化妝，篠崎泫笑說還是比較相信自己的技術。

▲谷阿莫（左）轉職為美妝YouTuber，篠崎泫（右）這次轉職為手遊《天堂M》的遊戲角色。（圖／篠崎泫YouTube）
▲谷阿莫（左）轉職為美妝YouTuber，篠崎泫（右）這次轉職為手遊《天堂M》的遊戲角色。（圖／篠崎泫YouTube）
小小年紀就出道的篠崎泫，雖然在女團訓練期間曾上過戲劇課，不過後來演藝事業多以通告藝人為主，她希望能在未來能有機會轉戰戲劇圈，加上這次受到《天堂M》的影響，邀請谷阿莫一起嘗試轉職，讓她更有自信尋找如何跨出第一步。

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