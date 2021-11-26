陳吉仲「保健品」失言 快析：反萊豬公投綠負面聲量飆高
反萊豬公投在即，農委會主委陳吉仲日前接受民進黨自家Podcast節目訪問時，將萊克多巴胺豬肉類比為「人吃的保健食品」引爆輿論炸鍋，民怨批評聲浪不斷，讓原本就處於逆風態勢的民進黨持續挨打，情勢更加不利。根據大數據分析機構顯示，過去以來藍綠攻防標的一直都是核四重啟公投，然而自陳吉仲失言後，在野黨撿到槍乘勝追擊，反而讓反萊豬聲量瞬間飆升，一舉成為最熱門的議題。
記者丁上程／台北報導
2021-11-26 17:04:13｜2021-11-26 17:08:32
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近1個月以來，反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案網路討論熱度，結果發現，重啟核四一案聲量持續居冠，平均每日聲量有1.1萬則，由於藍營執政縣市首長對核廢及核安的態度備受關注、公投說明會正反方激辯等因素，核四案一直是藍綠交鋒的主要戰場。
不過在陳吉仲失言驚吐「保健食品說」提油救火後，在野黨撿到槍乘勝追擊，反而讓反萊豬聲量瞬間飆升，一舉成為最熱門的議題，24日當日聲量達1.2萬，反超核四公投案。
台灣議題研究中心表示，過去一個多月的時間中，民進黨全面啟動公投宣講，反萊豬的討論聲量卻不溫不火，究其原因，可能係因萊豬進口爭議自去年一路延燒至今，雙方攻防已告一個段落，導致聲量聚焦於重啟核四公投，而與此同時，近期有媒體民調顯示，反萊豬一案「同意票」與「不同意票」有拉近現象。
民進黨近日來將反萊豬公投的焦點放在「親美vs反美」上，除了正面宣傳進口萊豬的好，也將國民黨塑造成反美的一方，討論內容中稱國民黨「吃美牛卻反美豬」的聲量佔14％，其餘任何有關萊豬的食安爭議，基本上不存在於近期綠營的討論範疇中，對比民調結果顯示，民進黨這樣的宣傳策略也有一定成效。
不過台灣議題研究中心指出，民進黨精心佈局的宣傳策略被陳吉仲拋出的「保健食品說」打亂，雖然民進黨在當天力挽狂濫發新聞稿、透過臉書澄清回應，仍難平息民眾怒火，批評聲浪一波波，如國民黨批評，請民進黨高官包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，「1天1萊劑」來保健身體、中廣董事長趙少康則反問政府「怎不下令台灣豬吃？」