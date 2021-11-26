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美拍耶誕城、探訪在地味　5條新北小旅行引領國旅風潮

▲「2021新北歡樂耶誕城」將於12月3日開城。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲「2021新北歡樂耶誕城」將於12月3日開城。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-26 17:14:16

「2021新北歡樂耶誕城」12月3日開城的消息傳出後，明顯帶動周邊商圈的業績；新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇表示，12月除了必訪的「新北歡樂耶誕城」外，其實也非常歡迎民眾白天就來板橋安排一日小旅行！ 

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蔣志薇指出，「2021新北歡樂耶誕城」於開城後首週的週末假日，隨即攜手知名的有趣市集進駐市民廣場；同時也邀請唱紅「俗女養成記2」中插曲「蚵仔麵線」的琳誼（Ring）等藝人歌手演出，讓民眾來到耶誕城，就是一日的風格小旅行！

蔣志薇說，喜歡遠離都市、貼近自然人文的民眾，新北市觀光旅遊局也推薦5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩，甚至在當地多留一宿，用心感受身邊的人文風景；5條經典的路線包含路線「漫遊山海大觀－淡水八里夕日吹風」、「探訪繁華－鶯歌三峽雙城人文之旅」、「鐵道人文尋旅－深坑平溪風華記行」、「海洋與人文探索－北海岸輕旅綜覽」，及「感受蒸騰舒暢－探訪烏來原民風情」。

新北市最經典的旅遊路線之一，就屬淡水八里河畔之旅，「淡水老街」為國際旅客必訪景點，沿路美食伴隨當地人文景緻與古蹟，是新北市重要的人文資產與景觀，民眾亦可於淡水搭乘渡船前往「漁人碼頭」，盡享美不勝收的金黃色夕陽灑落波光粼粼河面；於此住上一晚，隔日一早前往八里探訪臺灣第一座市立考古博物館「十三行博物館」，為淡水八里河畔之旅畫下完美句點。

路線二、探訪繁華－鶯歌三峽雙城人文之旅，以製陶聞名的鶯歌，老街上處處擺放著各式設計迥異的陶器、瓷器作品，遊走其間如同身處藝術展，在這裡民眾可以跟著製陶老師，親手體驗拉胚與捏陶的DIY樂趣；古名「三角湧」的三峽，是全國172條老街中最長、保存最完整的一處，260公尺全都是老建築重新翻修，非常推薦民眾一訪，來到新北絕對不可錯過！

路線三、鐵道人文尋旅－深坑平溪風華記行，漫步在充滿懷舊風情的「深坑老街」，最知名的就是深坑臭豆腐！民眾可在此感受老街風情、品嚐各家獨具特色的豆腐料理，之後可搭乘795臺灣好行木柵平溪線，抵達天燈的故鄉「平溪」，漫步在平溪老街上，除了可感受天燈冉冉升空的感動；隔日一早前往「十分瀑布園區」，跟著聲音逐漸清晰的瀑布聲，臺版尼加拉瀑布的壯觀場景！

路線四、海洋與人文探索－北海岸輕旅綜覽，「野柳地質公園」的奇岩怪石，始終都是國際旅客造訪新北必遊景點之一，園區內知名的女王頭、燭臺石、豆腐岩等，每一種岩石都有不同的生成原因；此外，新北市瑞芳區知名的「南雅奇石」也是北海岸路線中必訪的特色景點，距離「南雅奇石」車程約20分鐘，即可抵達帶有孤寂沉靜之美的「九份」，每處樓梯、轉角，都擁有不一樣的景緻。

路線五、感受蒸騰舒暢－探訪烏來原民風情，烏來是新北市唯一的山地原住民區，走在烏來老街，感受濃厚的泰雅族文化風情，沿途充滿原民風情的手工藝品、馬告香腸、小米蔥餅等；代表臺灣北部低海拔溪流峽谷生態環境的「內洞森林遊樂區」舊時稱為「娃娃谷」，沿途步道綠樹成蔭，蕨類植物生態豐富，溪水澗流伴隨滿滿芬多精，感受身心全然放鬆的絕佳體驗。

新北歡樂耶誕城開城首週的12月4、5日，除帶來結合有趣市集與藝人表演的「耶誕歡樂派對」外，「巨星耶誕演唱會」亦將於12月11、12日於新北市市民廣場登場，誠摯邀請民眾，依據自身喜好規劃不同天數的新北小旅行，High玩「新北歡樂耶誕城」與新北各地的旅遊景點；更多「2021新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。
 

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