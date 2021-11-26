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小五男童疑遭同學霸凌2年！不願上學泣訴：去學校被打死

▲小五男童疑遭同學霸凌2年。 （示意圖／取自pixabay）
▲小五男童疑遭同學霸凌2年。 （示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 17:26:29

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化縣1名國小五年級男童，疑遭4名男同學霸凌2年，家屬不滿要校方還公道。對此，縣府今天表示，彰化縣學生輔導諮商中心已進行輔導工作，同時請校方加強教師輔導管教知能。

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彰化縣1名國小五年級黃姓男童，疑三年級起就被同班同學欺負，男童母親透過網路社團及媒體表示，兒子原本活潑開朗，被同學霸凌後變得不太說話，她詢問兒子和老師，但孩子總說「沒事」，而老師也告知在學校一切正常，但兒子後來卻出現情緒低落、幻聽等症狀。

黃母說，有一次見兒子不願上學，她催促後，兒子竟回：「媽媽，你是要我去學校被打死」。她才驚覺兒子竟在校被同學長期欺負，追問得知兒子被打、踢下體，目前她已幫兒子辦轉學，也對疑似動手的4名學生提告，而校方得知她去報案，竟然才召開校安會議。

校方人員回應媒體詢問表示，調查發現黃姓男童與其他幾名同學過去常一起玩，過程夾雜「同學間個別偏差行為」，但日常生活觀察未發現異常，因此，防制校園霸凌因應小組會議判定霸凌事件不成立，但因黃母再提出驗傷單等新事證，會繼續調查，再向家長說明。

彰化縣政府教育處透過資料說明，學校今年9月10日接獲家長投訴疑似霸凌事件，校方當天即進行校安通報，並於9月13日召開防制校園霸凌因應小組第1次會議，會中決議組成小組展開調查；教育處也函請學校2個月內調查處理完畢，另請督學協助督導學校落實。

教育處指出，學校9月11日轉介個案至學生輔導諮商中心後，立即指派駐區心理師聯絡學校，並與個案學生進行後續輔導；另外，導師對學生同儕間相處模式及行為處理不夠妥善，已請學校加強提升教師對學生輔導管教知能，以妥善處理學生衝突或偏差行為。（編輯：黃世雅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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