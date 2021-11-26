小五男童疑遭同學霸凌2年！不願上學泣訴：去學校被打死

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黃母說，有一次見兒子不願上學，她催促後，兒子竟回：「媽媽，你是要我去學校被打死」。她才驚覺兒子竟在校被同學長期欺負，追問得知兒子被打、踢下體，目前她已幫兒子辦轉學，也對疑似動手的4名學生提告，而校方得知她去報案，竟然才召開校安會議。
校方人員回應媒體詢問表示，調查發現黃姓男童與其他幾名同學過去常一起玩，過程夾雜「同學間個別偏差行為」，但日常生活觀察未發現異常，因此，防制校園霸凌因應小組會議判定霸凌事件不成立，但因黃母再提出驗傷單等新事證，會繼續調查，再向家長說明。
彰化縣政府教育處透過資料說明，學校今年9月10日接獲家長投訴疑似霸凌事件，校方當天即進行校安通報，並於9月13日召開防制校園霸凌因應小組第1次會議，會中決議組成小組展開調查；教育處也函請學校2個月內調查處理完畢，另請督學協助督導學校落實。
教育處指出，學校9月11日轉介個案至學生輔導諮商中心後，立即指派駐區心理師聯絡學校，並與個案學生進行後續輔導；另外，導師對學生同儕間相處模式及行為處理不夠妥善，已請學校加強提升教師對學生輔導管教知能，以妥善處理學生衝突或偏差行為。（編輯：黃世雅）
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